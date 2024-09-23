«Первое арктическое вторжение пережили» — Синоптики предсказали белорусам «обильные» дожди и «неприятненький ветерок». Когда?

Опубликовано: 23.09.2024 13:42 , Обновлено: 23.09.2024

Антициклон, который, как ожидалось, должен был принести в Беларусь заморозки, отошел на восток. По словам синоптиков тематического канала Nadvorie, белорусы «первое арктическое вторжение пережили, обошлось без заморозков даже на почве». При этом специалисты отметили, что в ближайшие дни температура в стране начнет расти, а к концу рабочей недели ожидается «существенная перемена погоды" с "обильными" дождями и "неприятненьким ветерком».

По данным специалистов, учитывая прогноз на оставшиеся сутки, «рекордно тёплый сентябрь практически гарантирован». В Витебске среднесуточная температура будет в диапазоне +16,4…+16,8°С (предыдущий рекорд +16,0°С в прошлом году, причем до этого был всего +14,5°С в 2018). В Минске предполагается ещё чуть выше, при этом рекорд сентября даже более слабый +15,5°С, отметили синоптики.

Фото: @nadvorie

Фото: @nadvorie





«Ближайшие три дня ветер, постепенно усиливаясь, будет дуть сначала с юго-востока, а затем с юга. Температура начнёт расти. Уже сегодня на 1–2° теплее, чем вчера, днём максимальная от +18..+20°С — по северо-востоку страны и до +23..+25° — по юго-западу», - рассказали в телеграм-канале.

По их данным, 24 сентября температура в Беларуси в светлое время суток составит +23..+25°С, по юго-западу до +27°С. Послезавтра, в среду, также тепло, но возможны кратковременные ливни. В четверг будет немного прохладнее и тоже с отдельными ливнями, сообщили синоптики.

В свою очередь, по данным Белгидромета, в четверг, 26 сентября, погодные условия в Беларуси продолжит определять малоподвижный фронтальный раздел. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +18..+25°С.

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Фото: @nadvorie

«А вот в пятницу перемена погоды уже существенная. Через Скандинавию пройдёт серия циклонов, и территория РБ окажется в зоне их циркуляции и атмосферных фронтов. На весь день 27 сентября прогнозируются дожди, наиболее обильные пройдут по северной половине страны. И ещё будет неприятненький ветерок с порывами 8–13 м/с, по северо-западу 15–20 м/с», - заявили в телеграм-канале о погоде в Беларуси @nadvorie.

Ранее Telegraf.news сообщал, что аномально тёплая погода, которая установилась по всей Беларуси в начале календарной осени, весьма неожиданно сказалась на поведении растений. Вместо того, чтобы готовиться к зимней спячке и, как полагается осенью, сбрасывать листву и постепенно замедлять свой рост, некоторые из них внезапно решили пойти на второй круг цветения.

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