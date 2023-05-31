Пересмотра результатов не будет? В Минобразования Беларуси объяснили, что исправят после «комплексной проверки ЦЭ»

Опубликовано: 31.05.2023 12:17 , Обновлено: 31.05.2023

В Министерстве образования 31 мая проинформировали о ходе анонсированной ранее "комплексной проверки" результатов централизованного экзамена (ЦЭ). В ведомстве пояснили, что именно проверяют специалисты и ответили на вопрос, ждать ли выпускникам пересмотра результатов экзамена?

Как сообщили в Минобразования, комплексную проверку проводит специальная межведомственная рабочая группа. Специалисты проверяют “корректность обработки результатов ЦЭ”, при этом сверку проводят “абсолютно по всем результатам вне зависимости от того, обращались ли выпускники с претензиями”.

Глава ведомства Андрей Иванец при этом пояснил, что речь о пересмотре результатов ЦЭ не идёт, проверяется лишь “корректность применения ранее утвержденных методик расчета Министерством образования”.

“Мы должны удостоверится, имеют ли под собой почву те жалобы, с которыми к нам обращаются. В случае выявления соответствующих ошибок будут приняты все необходимые меры по их устранению. Главнейшее требование: справедливые и равные условия для всех выпускников вне зависимости от того, обращались они или не обращались с претензиями”, - заявил министр.

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Он также пояснил, для чего министерство будет вызывать на личный приём родителей тех выпускников, которые пожаловались на непонятные результаты ЦЭ. По его словам, это делается для того, “чтобы каждого ознакомить с прозрачностью нашей методики”.

“Чтобы каждый родитель был абсолютно уверен, что расчеты для всех применялись идентичные и все выпускники находятся в одинаковых, справедливых условиях”, - подчеркнул Иванец.

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Напомним, что после волны жалоб на результаты ЦЭ и вмешательства президента в Министерстве образования создали спецкомиссию из «математиков, информатиков, специалистов в области статистической обработки результатов» и «лучших учёных». Глава ведомства пообещал, что специалисты люди «в кратчайшие сроки проведут комплексную проверку корректности выполненных расчетов Республиканским институтом контроля знаний».

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А накануне стало известно, что Минобразования будет вызывать всех родителей тех выпускников, на результаты ЦЭ которых поступили жалобы, для личного рассмотрения спорных вопросов по результатам централизованного экзамена. Личные приёмы в ведомстве пообещали начать уже 31 мая.

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