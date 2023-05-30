Что теперь будет с результатами ЦЭ? В Беларуси создали спецкомиссию. Как пожаловаться?

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Опубликовано: 30.05.2023 18:15 , Обновлено: 30.05.2023

Во вторник, 30 мая, Игорь Сергеенко, глава Администрации президента (АП), дал разъяснения по поводу уже прошедших централизованных экзаменов и рассказал, как поступят с жалобами учеников и их родителей, несогласных с результатами ЦЭ.

Что говорят в Администрации президента

По словам чиновника, все поступающие жалобы будут рассмотрены. Сергеенко напомнил, что соответствующее распоряжение дал Александр Лукашенко.

Он отметил, что стало поступать много жалоб от детей и их родителей, не согласных с результатами экзамена. Они просили разъяснить, как так вышло, что бал ЦЭ стал значительно ниже, чем был на репетиционном тестировании.

«Все жалобы будут рассмотрены. В каждую жалобу вникнем», - пообещал он.

В свою очередь будет проверена и работа министерства образования, насколько все в порядке с методикой подсчета. По словам чиновника, предварительная проверка показала, что все отметки были подсчитаны верно.

Из всего вышесказанного выходит, что родителям и детям остается ждать итогов проверки своих жалоб.

Минобразования создало комиссию

Министр образования Беларуси Андрей Иванец 30 мая сменил риторику и тон заявления. К вечеру дня он уже не стал вспоминать о “фейках”. По словам чиновника, его ведомство создало коммиссию из “математиков, информатиков, специалистов в области статистической обработки результатов” и “лучших учёных”.

Андрей Иванец пообещал, что собранные люди “в кратчайшие сроки проведут комплексную проверку корректности выполненных расчетов Республиканским институтом контроля знаний”. “Это позволит нам действительно удостоверится, что жалобы людей, которые к нам обращаются, имеют под собой почву. В случае выявления ошибок Министерством образования будут приняты все необходимые меры по их устранению”, - пообещал чиновник.

По словам Андрея Иванца, поверят абсолютно все результаты ЦЭ, а не только тех, кто пожаловался.

Систему балов ЦЭ поменяют?

Министр образования Беларуси также пообещал переделать систему подсчёта и распределения баллов за задания централизованного экзамена. Но, кажется, сдавших ЦЭ в 2023 году реформа не затронет.

«Сегодня главой государства поставлена четкая задача сделать максимально прозрачную и открытую систему перевода соответствующих баллов. В Министерстве образования есть предложение, чтобы полностью уйти от перевода первичных баллов в тестовые. Мы видим возможность создания такой системы, когда каждое задание будет иметь конкретный вес до начала проведения экзамена. И каждый выпускник будет понимать, что, решив конкретную задачу, он может получить из 100 баллов 2, 5 или 10 в зависимости от сложности самой задачи”, - пообещал Андрей Иванец, не объяснив, почему систему решили поменять после проведения ЦЭ, а не до, когда вели к нему подготовку.

По словам министра, “это будет абсолютно прозрачная система, которая не будет требовать никаких технических инструментариев по переводу первичного балла в тестовый”.

“Соответственно это облегчит саму процедуру как оценки ЦЭ, так и выставления потом итоговой оценки за курс средней школы», - признался Андрей Иванец.

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Куда жаловаться?

Всем, кого не устраивают результаты ЦЭ и у кого есть подозрения в неправильном подсчёте, посоветовали звонить на горячую линию.

Номер телефона: 8(017) 311-00-08.

Линия работает ежедневно с 9:00 до 17:00, обед — с 13:00 до 14:00.

“Главнейшее требование - справедливость и равные условия для каждого участника вне зависимости от того, обращались они в РИКЗ или Министерство образования с жалобой либо нет. Более того в настоящее время мы организовываем личный прием граждан для того, чтобы каждого ознакомить с прозрачностью нашей методики, чтобы каждый родитель был абсолютно уверен, что расчеты для всех применялись идентичные», - пообещал Андрей Иванец.

Как записаться на личный прием, чиновник не уточнил. Но желающие могут позвонить и спросить на горячей линии.

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Что говорили до этого?

Напомним, что ещё 29 мая Андрей Иванец заявлял, что никто не будет пересматривать результаты централизованного экзамена. Министр назвал “фейками” информацию о якобы подписанном постановлении Совмина о пересмотре результатов по русскому и белорусскому языкам и пригрозил наказанием тем, кто распространяет слухи о странных цифрах в результатах ЦЭ.

О том, что никакого постановления о пересмотре результатов ЦЭ Совет министров Беларуси не принимал, 29 мая заявила и пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.

«Это фейк. Такого постановления не существует», — процитировало ее БелТА.

«Технического сбоя нет» — Иванец отказался пересматривать результаты ЦЭ и пообещал белорусам наказание за «фейки»

А в Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ) 30 мая уже не выступали с заявлениями, однако 29 мая утверждали, что сбоя при подсчете баллов за централизованные экзамены не было. В ведомстве заверили, что баллы, которые есть на сайте РИКЗ, правильные. Правда, пообещали перепроверить техническое состояние системы, которая выводит результаты на сайт

Что сказал про все это Лукашенко?

Александр Лукашенко 30 мая раскритиковал систему подсчета баллов на централизованном экзамене и заявил, что и проведение самого экзамена, и подсчёт его результатов должны вестись по “обычной и понятной системе” и поручил перепроверить организацию экзаменов.

«Целую бучу подняли после единого централизованного экзамена. Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы», — прокомментировал Лукашенко жалобы выпускников и их родителей на неожиданные результаты ЦЭ.

«Семьи контролируют поступление своих детей, и это естественно. Но они не понимают, чего мы хотим от этих детей. И, самое главное, пишут мне, что нынешний экзамен «показал свою идентичность» с прошлыми двумя годами, когда они в школе сдавали экзамены. Так зачем мы эту катавасию тогда устроили?» — заявил он.

«Зачем мы эту катавасию устроили?» — Лукашенко поручил перепроверить подсчёт баллов ЦЭ