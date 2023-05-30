В Минобразования решили вызвать на беседу всех белорусов, жаловавшихся на результаты ЦЭ

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Опубликовано: 30.05.2023 20:23 , Обновлено: 30.05.2023

Министр образования Беларуси Андрей Иванец заявил, что с 31 мая в его ведомство начнут вызывать всех родителей тех выпускников, на результаты ЦЭ которых поступили жалобы.

При этом будут учитываться как жалобы в министерство, так и в Республиканский институт контроля знаний. Заочных рассмотрений не будет. “Плановые приемы граждан” по вопросам результатов централизованного экзамена начнутся уже 31 мая.

“Обратившиеся будут персонально приглашены на личный прием к специалистам. Не следует делать скоропалительных выводов, а решать все вопросы цивилизованно в правовом поле путем личного приема и получения разъяснений”, - заявил чиновник, передает Белта.

Андрей Иванец заверил, что со своей стороны сделает “все необходимое”, чтобы досконально проверить корректность выполненной работы РИКЗ.

На данный момент на сайте Минобразования и социальных сетях ведомства нет информации, как попасть на “плановые приемы” и куда для этого обращаться.

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Также в ведомстве не разъяснили, как быть тем белорусам, которые живут не в Минске и не могут прибыть на личную встречу, но хотели бы получить разъяснение по вопросу оценок централизованного экзамена.

Как поменяют систему выставления баллов?

Ранее в АП, РИКЗ и Минобразования пообещали объяснить и доказать всем пожаловавшимся на результаты ЦЭ, что система одинаково считала баллы для всех.

Что теперь будет с результатами ЦЭ? В Беларуси создали спецкомиссию. Как пожаловаться?

Но, по всей видимости, в министерстве образования Беларуси уже признали, что предложенная ими система расчета баллов себя не оправдала. Такой вывод можно сделать из слов министра образования, который 30 мая пообещал сменить систему начисления баллов на централизованном экзамене. Это произошло после критики со стороны Александра Лукашенко.

«В министерстве образования есть предложение, чтобы полностью уйти от перевода первичных баллов в тестовые. Мы видим возможность создания такой системы, когда каждое задание будет иметь конкретный вес до начала проведения экзамена. И каждый выпускник будет понимать, что, решив конкретную задачу, он может получить из 100 баллов 2, 5 или 10 в зависимости от сложности самой задачи”, - пообещал Андрей Иванец. Что будет с уже полученными выпускниками результатами, министр не уточнил.

В марте Андрей Иванец так оценивал систему распределения баллов на ЦЭ: “Существующий подход себя полностью оправдал. Менять шкалу оценок мы не будем. Она является в настоящее время оптимальной”.

“Мы увидели во время репетиции ЦЭ, показала, что принятая сложность тестов, их структура, а также шкала оценки полностью соответствуют необходимым критериям: во-первых, базовому курсу нашей школы, во-вторых, реальному уровню успеваемости школьников”, - передавало его слова БелТА.

«Зачем мы эту катавасию устроили?» — Лукашенко поручил перепроверить подсчёт баллов ЦЭ