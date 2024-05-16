В Беларуси создали госкомиссию для вступительной кампании 2024 года. Что проконтролируют?

Опубликовано: 16.05.2024 15:38 , Обновлено: 16.05.2024

В Беларуси создали государственную комиссию по контролю за вступительной кампанией 2024 года, чтобы проследить за подготовкой к ней и, собственно, проведением. Соответствующий указ уже подписал президент Александр Лукашенко.

Как и в предыдущие годы, госкомиссия проконтролирует организацию вступительных испытаний, в том числе централизованный экзамен (ЦЭ), который стартует в конце мая. Также комиссия уделит внимание приему документов и зачислению абитуриентов в вузы и ссузы, рассказали в Комитете госконтроля (КГК).

Председателем госкомиссии назначили вице-премьера Игоря Петришенко. Конечно, в ее состав включили министра образования Андрея Иванца, а еще представителей КГК, Минздрава, Минкультуры, Мининформа, МЧС, парламента и не только.

[info_b]С полным составом госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2024 году можно ознакомиться в тексте указа. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, какие сроки подачи документов, проведения внутренних испытаний и зачисления в вузы установило Министерство образования в этом году. Так, сроки подачи документов будут зависеть от формы обучения (бюджетная или платная), наличия или отсутствия внутренних экзаменов при поступлении на ту или иную специальность и не только.

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