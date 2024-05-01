90 мест для БГУ. Минобразования утвердило план приёма в 2024 году для будущих "целевиков"

Опубликовано: 01.05.2024 10:05 , Обновлено: 01.05.2024

В Министерстве образования утвердили план приёма для белорусских абитуриентов, которые в 2024 году планируют поступать в средние и высшие учебные заведения на условиях целевой подготовки. Приложения к официальному приказу опубликовали на сайте ведомства.

В документе прописано количество мест по каждому из учреждений образования Беларуси. Например, для “целевиков”, которые хотят стать первокурсниками БГУ, в этом году выделили 90 мест. Больше всего – 30 – на специальности “правоведение” юридического факультета.

После окончания вуза молодые специалисты должны будут отработать в управлении СК по Минской области, Минском городском агентстве по госрегистрации и земельному кадастру, а также в двух частных организациях.

«Целевая подготовка крайне интересна для выпускников. Абитуриент уже в самом начале на стадии поступления видит своего работодателя и знает, куда пойдёт, и может получить дополнительные льготы”, – отметили в Министерстве образования Беларуси.

[info_b]Полную информацию о количестве целевых мест, выделенных на конкретные специальности в вузах и колледжах, можно посмотреть [link href=“https://edu.gov.by/abiturientu-2024/tselevoy-nabor/postupayushchim-na-tselevye-mesta/index.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь. [/link] [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что с будущими учителями организации-заказчики начнут заключать документы о целевой подготовке с 1 июня. Для выпускников, которые хотят поступать в другие сферы, это начнётся раньше — 1 мая.

Напомним, что в этом году изменили сроки подачи документов, даты вступительных экзаменов и зачисления в вузы. Согласно постановлению Минобразования, в 2024 году белорусские выпускники смогут воспользоваться правом обучения на условиях целевой подготовки чуть позже, чем в прошлом:

подать документы и пройти собеседования можно с 27 июня по 2 июля (предыдущие сроки — с 1 по 5 июня);

сдать вступительный экзамен – с 4 по 10 июля (предыдущие сроки — с 6 по 13 июня).

Само зачисление для «целевиков» тоже сместили. Если раньше его должны были завершить до 16 июня, то теперь вузы будут зачислять абитуриентов до 12 июля.

Кроме того, в 2024 году у белорусских выпускников, имеющих право на льготы при поступлении, появится больше шансов стать студеном вуза, не сдавая экзамен. Дело в том, что в Министерстве образования расширили перечень специальностей, на которые можно поступать без вступительных испытаний.

Количество специальностей в белорусских вузах, на которые можно поступить без экзаменов, довели до 69