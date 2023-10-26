"Пе-е-ервый снег!" - Белорусы снова поделились видео первых снегопадов. Круче, чем 20 октября?
Белорусы 26 октября поделились очередными фото и видео "первого снега". Словно забыв, что уже публиковали с такими же надписями свои снимки 6 и даже 20 дней назад. Кажется, в этот раз все серьезнее.
В Беларуси, кстати, даже объявили оранжевый уровень опасности из-за осадков. «В ночные и утренние часы 26 октября (четверг) во многих районах республики и в Минске ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег)», — предупредили в Белгидромете.
Европе пообещали ураганы до 120 км/ч и наводнения. Из-за чего объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси?
Смотрите какими видео поделились в соцсетях жители регионов, где выпал снег (север и центр Беларуси). Только не удивляйтесь, почти каждый ролик из Беларуси в ТикТоке идет в сопровождении песни под неожиданным названием… “Первый снег” в исполнении Ромы Жукова.
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Мы нашли для вас и “классику” и исключения. Подтягивайте: “Пе-е-ервый снег! В моем городе…”
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[link href=“https://www.tiktok.com/@ph0ttostacy?refer=embed” target=“_blank” title=“@ph0ttostacy” rel=“noopener”] @ph0ttostacy [/link] Первый снег в Могилёве этой осенью [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2?refer=embed” title=“могилёв” target=“_blank” rel=“noopener”] #могилёв [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2?refer=embed” title=“могилев” target=“_blank” rel=“noopener”] #могилев [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3?refer=embed” title=“первыйснег” target=“_blank” rel=“noopener”] #первыйснег [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C?refer=embed” title=“октябрь” target=“_blank” rel=“noopener”] #октябрь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/2023?refer=embed” title=“2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #2023 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE?refer=embed” title=“доброеутро” target=“_blank” rel=“noopener”] #доброеутро [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7282390412742953770?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ оригинальный звук - JojoHF_sunshine” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - JojoHF_sunshine [/link]
[link href=“https://www.tiktok.com/@oluraolusha3?refer=embed” target=“_blank” title=“@oluraolusha3” rel=“noopener”] @oluraolusha3 [/link] С первым снегом, господа! 26.10.23❄️ [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3?refer=embed” title=“снег” target=“_blank” rel=“noopener”] #снег [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3?refer=embed” title=“первыйснег” target=“_blank” rel=“noopener”] #первыйснег [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B32023?refer=embed” title=“первыйснег2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #первыйснег2023 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“холода” target=“_blank” rel=“noopener”] #холода [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F?refer=embed” title=“одеваемся” target=“_blank” rel=“noopener”] #одеваемся [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B5?refer=embed” title=“теплее” target=“_blank” rel=“noopener”] #теплее [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE?refer=embed” title=“утро” target=“_blank” rel=“noopener”] #утро [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F?refer=embed” title=“многодетнаясемья” target=“_blank” rel=“noopener”] #многодетнаясемья [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%BE?refer=embed” title=“беларусь??” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь?? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%BE?refer=embed” title=“могилев??” target=“_blank” rel=“noopener”] #могилев?? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/2023?refer=embed” title=“2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #2023 [/link] @Lencik_68 [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7028266887490734850?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ оригинальный звук - Lencik_68” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Lencik_68 [/link]
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Ранее Телеграф писал, что в пятницу, 20 октября, в Беларуси, как и предупреждали синоптики, выпал первый в этом холодном сезоне снег. И хотя во многих случаях он таял, едва достигая земли, в некоторых районах снежное покрывало успело продержаться достаточно долго, чтобы его сняли на видео белорусы: судя по комментариям в соцсетях, многие соскучились по “зимней сказке” и радовались первому снегу, как в детстве.
«А-а-фигенный снег пошел» – Белорусы поделились кадрами октябрьского снегопада