Европе пообещали ураганы до 120 км/ч и наводнения. Из-за чего объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси?

Опубликовано: 25.10.2023 16:41 , Обновлено: 25.10.2023

В Европе к концу октября 2023 года установилось одновременное доминирование многочисленных систем низкого давления, что случается нечасто. Метеорологи предупреждают, что в конце концов это приведет к мощным штормам и ливням во многих странах Европы.

А на западе континента жителям Испании, Франции и Великобритании посоветовали готовиться к сильнейшим ураганам. Что же в ближайшие дни обещают в Беларуси?

Самое худшее, читают метеорологи произойдет на следующей неделе , когда еще одна система низкого давления приблизится к Западной Европе с очередной порцией проливных дождей. В течение следующих 10 дней в поясе от Пиренейского полуострова и Великобритании до Франции и стран Бенилюкса может выпасть до 100-200 мм воды , что может вызвать наводнения, сообщило издание Onet.

Не только проливной дождь сильно ударит по европейцам. Угрозу также будут представлять очень сильные ветра, нередко превышающие 100-120 км в час. Сильнейшие ураганы вновь будут дуть в странах Западной Европы, особенно на Британских островах, а также в Испании, Португалии и Франции. Также возможны штормы, в том числе: в Дании, странах Бенилюкса и западной Скандинавии. В Северном море ожидаются сильные штормы силой 12 баллов по шкале Бофорта.

Что же ждать Беларуси?

В ближайшие дни белорусам не стоит опасаться ураганов, да и наводнений. Зато всех волнует один вопрос - будет ли большой снег? И появится ли на дорогах сильный гололед?

Тг-канал Nadvorie сообщил, что, согласно двум синтетическим моделям GFS и ECMWF, осадки “в смешанной фазе” в Беларуси начнутся с утра 26 октября, в четверг.

“Это будет происходить на севере и северо-востоке страны — в Витебской и на севере Минской и Могилёвской областей при температуре воздуха около 0°. ECMWF прогнозирует даже образование небольшого 1–3 см снежного покрова к полудню четверга”, - говорится в сообщении.

[info_b]А в Белгидромете были ещё более категоричны, объявив оранжевый уровень опасности. “В ночные и утренние часы 26 октября (четверг) во многих районах республики и в Минске ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег)”, - предупредили в Белгидромете.[/info_b]

Белорусские метеорологи предупредили, что 26 октября погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Польшей. А значит белорусам стоит ждать ещё и туман и гололед, а на дорогах гололедицу. Ветер однако не будет сильным, разве что ночью местами сильный порывистый.

Температура по стране будет колебаться от -2°С по северу до +9°С по юго-западу. А где-то на юге Беларуси поднимется до +14°С.

27 октября , в пятницу, на Беларусь все ещё будут смещаться циклоны с Западной Европы. Однако в небе даже может появится сквозь облака солнце. Но это не помешает выпадению на большей части территории осадков (мокрый снег, дождь).

Белорусам стоит быть готовым к слабому гололеду, а на дорогах гололедице. Температура опустится до -3°С по северу, но удержится около +9°С по югу Беларуси. “Максимальная днем составит от 0°С в северных районах республики до +13°С в южных”, - передает Белгидромет.

А вот 28 октября в Беларусь придет циклон уже с Карпат Украины. Он принесет облачную с прояснениями погоду, которая будет сопровождаться снегом, дождем, и даже сильными дождями по юго-востоку.

Ветер в Белгидромете обещают порывистый, но не очень сильный. “Температура воздуха в субботу ночью составит от -2°С по северу до +10°С по юго-востоку страны; максимальная днем будет 0..+7°С, в южных районах до +12°С”, - предупредили в Белгидромете.