"А-а-фигенный снег пошел" – Белорусы поделились кадрами октябрьского снегопада
В пятницу, 20 октября, в Беларуси, как и предупреждали синоптики, выпал первый в этом холодном сезоне снег. И хотя во многих случаях он таял, едва достигая земли, в некоторых районах снежное покрывало успело продержаться достаточно долго, чтобы его сняли на видео белорусы: судя по комментариям в соцсетях, многие соскучились по "зимней сказке" и радовались первому снегу, как в детстве.
В TikTok видео первого снегопада, накрывшего Беларусь 20 октября, уже опубликовали жители Молодечно, Борисова, Минска, Логойского района.
“Смотри, какая красота у нас сегодня в Беларуси! А-а-фигенный снег пошёл!”, - не сдержал эмоция автор одного из видео, добавив, что к “через час поедем дороги чистить”, правда, не уточнив при этом, где именно было снято видео.
[link href=“https://www.tiktok.com/@alexei_05kirilov?refer=embed” title=“@alexei_05kirilov” target=“_blank” rel=“noopener”] @alexei_05kirilov [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9?refer=embed” title=“первый” target=“_blank” rel=“noopener”] #первый [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3?refer=embed” title=“снег” target=“_blank” rel=“noopener”] #снег [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7291631823193017094?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - ?️?️?️ALEXEI?️?️?️” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - ?️?️?️ALEXEI?️?️?️ [/link]
Автор другого видео поделилась своим снежным утром в Логойском районе: припорошенные снегом розы в палисаднике и поздние яблоки, которые ещё не успели снять хозяева, вызвали восторг у комментаторов.
“Красиво, словно в сказе!”, - с восхищением написала одна из зрительниц.
[link href=“https://www.tiktok.com/@user7085097442087?refer=embed” title=“@user7085097442087” target=“_blank” rel=“noopener”] @user7085097442087 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tiktok?refer=embed” title=“tiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #tiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3?refer=embed” title=“первыйснег” target=“_blank” rel=“noopener”] #первыйснег [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C?refer=embed” title=“осень” target=“_blank” rel=“noopener”] #осень [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C?refer=embed” title=“октябрь” target=“_blank” rel=“noopener”] #октябрь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7291896744667777797?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Наталья Михайловна” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Наталья Михайловна [/link]
Ранним утром выпал снег и в некоторых районах Минска, впрочем, тем, кто не относится к “ранним пташкам”, догадаться об этом можно было только по таким вот видео от настоящих “жаворонков” - к обеду с неба сыпал скорее мелкий дождь, чем снег.
[link href=“https://www.tiktok.com/@carbonlifeforms3?refer=embed” title=“@carbonlifeforms3” target=“_blank” rel=“noopener”] @carbonlifeforms3 [/link] всех с наступающей Зимой и Новым Годом!!!???[link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3?refer=embed” title=“первыйснег” target=“_blank” rel=“noopener”] #первыйснег [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/2023?refer=embed” title=“2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #2023 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C?refer=embed” title=“октябрь” target=“_blank” rel=“noopener”] #октябрь [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3?refer=embed” title=“выпалснег” target=“_blank” rel=“noopener”] #выпалснег [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C?refer=embed” title=“осень” target=“_blank” rel=“noopener”] #осень [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0?refer=embed” title=“зима” target=“_blank” rel=“noopener”] #зима [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F?refer=embed” title=“беларуссия” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларуссия [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C?refer=embed” title=“ночь” target=“_blank” rel=“noopener”] #ночь [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B4?refer=embed” title=“новыйгод” target=“_blank” rel=“noopener”] #новыйгод [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9?refer=embed” title=“наступающий” target=“_blank” rel=“noopener”] #наступающий [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“снежинки” target=“_blank” rel=“noopener”] #снежинки [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Снег-кружится-6928127054730758145?refer=embed” title=”♬ Снег кружится - ВИА Пламя” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Снег кружится - ВИА Пламя [/link]
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Кадрами первого снега поделились также жители Борисова.
[link href=“https://www.tiktok.com/@retro8585?refer=embed” title=“@retro8585” target=“_blank” rel=“noopener”] @retro8585 [/link] Белый снег, пушистый В воздухе кружится И на землю тихо Падает, ложится. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3?refer=embed” title=“первыйснег” target=“_blank” rel=“noopener”] #первыйснег [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3?refer=embed” title=“снег” target=“_blank” rel=“noopener”] #снег [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0?refer=embed” title=“скорозима” target=“_blank” rel=“noopener”] #скорозима [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-6882727822004161282?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - ?ser_ermolin?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - ?ser_ermolin? [/link]
[link href=“https://www.tiktok.com/@myborisov?refer=embed” title=“@myborisov” target=“_blank” rel=“noopener”] @myborisov [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3?refer=embed” title=“снег” target=“_blank” rel=“noopener”] #снег [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3?refer=embed” title=“первыйснег” target=“_blank” rel=“noopener”] #первыйснег [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B32023%F0%9F%8C%A8%E2%9D%84%EF%B8%8F%F0%9F%A5%BA%F0%9F%98%8D?refer=embed” title=“первыйснег2023?❄️??” target=“_blank” rel=“noopener”] #первыйснег2023?❄️?? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B32023?refer=embed” title=“первыйснег2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #первыйснег2023 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2?refer=embed” title=“борисов” target=“blank” rel=“noopener”] #борисов [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“борисов_беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #борисов_беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B4?refer=embed” title=“скороновыйгод” target=“_blank” rel=“noopener”] #скороновыйгод [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F?refer=embed” title=“новыйгодкнаммчится” target=“_blank” rel=“noopener”] #новыйгодкнаммчится [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7291918941999647493?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - MyBorisov” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - MyBorisov [/link]
Фотографиями присыпанных первым снегом полей и деревьев в лесу на юго-востоке Молодеченского района поделились и читатели телеграм-канала «Надвор’е».
Напомним, синоптики спрогнозировали белорусам крайне неустойчивую погоду в конце этой недели. Из-за активного взаимодействия трёх воздушных масс (арктической, тропической и умеренной) погодные условия на юге и на севере Беларуси будут сильно отличаться — разбежка максимальных дневных температур может достигать 20 градусов.
От +1°C до +22°C. Белорусам пообещали экстремальные выходные. А снег будет?