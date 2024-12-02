От оплаты ЖКУ до назначений врачей. В Минобразования Беларуси рассказали, какую информацию чиновники собирали через учителей

Опубликовано: 02.12.2024 13:06 , Обновлено: 02.12.2024

В Министерстве образования Беларуси обновили перечень обязательных документов, которые должны вести школьные учителя. И заодно рассказали, что им приходилось вести раньше.

Так, звонки на горячую телефонную линию, которую не так давно запустило Минобразования, показали, что педагоги отдельных учреждения образования заполняли акты по обследованию семей на наличие автономного пожарного извещателя, писали отчеты о выполнении норм питания, следили за исправностью отопления.

Кроме того, некоторым учителям, как написала госгазета “СБ. Беларусь сегодня”, приходилось проводить разъяснительную работу с родителями школьников по оплате “коммуналки”, смотреть, как они выполняют назначения медиков.

Все это они делать не должны, так как непрофильным ведомствам запрещено требовать от педагогов какую-либо дополнительную информацию и давать подобные задания. “Надеемся, больше к этой теме нам не придется возвращаться”, - сказала консультант управления общего среднего образования Минобразования Анжела Кудоярова.

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А что нужно вести?

Минобразования поделилось перечнями обязательных документов для некоторых педагогов. Так, учитель физкультуры должен составлять план массовых мероприятий на полугодие и сценарий проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. За педагогом-организатором - планирование работы на полугодие и отчет о работе за год.

У классного руководителя список документов больше:

классный журнал,

планирование работы на полугодие,

социально-педагогическая характеристика класса,

личная карта учащегося,

дневник учащихся,

протокол родительского собрания,

характеристика учащегося.

А вот перечень для социальных педагогов:

Планирование работы на полугодие. Журнал учета консультаций. Социально-педагогическая характеристика школы/ гимназии. Материалы для работы с детьми. Отчет о работе за год.

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Также в Минобразования рассказали, что учителя-методисты, а также педагоги с первой и высшей категориями и учителя-дефектологи теперь могут не делать планы-конспекты уроков, а ограничиться только опорной схемой.

“Поурочное планирование остается только у молодых педагогов, чтобы получить должную сноровку. Без подробного структурирования занятий им пока не обойтись”, - сказала Кудоярова.

Если педагог считает, что он занимается лишними документами, то он может позвонить на горячую линию Минобразования и пожаловаться. Ранее Telegraf.news рассказывал, по какому номеру и когда звонить.

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