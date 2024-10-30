Минобразования предложило белорусским учителям пожаловаться на выполнение "несвойственных функций". Когда звонить?

Опубликовано: 30.10.2024 15:24 , Обновлено: 30.10.2024

В Министерстве образования сообщили, что 30 октября начала работать "горячая линия" для белорусских учителей. В ведомстве рассказали, на что могут пожаловаться педагоги и когда звонить.

Так, учителя могут сообщить о выполнении ими «несвойственных функций» и заполнении дополнительных документов в своих школах. Вероятно, речь о том, когда педагоги привлекаются к работам, которые не входят в их обязанности.

Звонить можно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до **18:00 ** по телефону +375 17 222 43 12.

Ранее Telegraf.news писал, что учителя из школы в Слуцком районе пожаловались на внедрение в учреждении журнала “форточек”, в котором педагогов обязали отмечаться, если в свободное время между уроками (это и называется в учительской среде “форточками”) они уходят из учебного заведения. В Минобразования прокомментировали ситуацию.

Учителя на Минщине пожаловались на внедрение журнала «форточек». Что это и как ответили в Минобразования?

Также мы сообщали, что Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) в своей статистике ко Дню учителя рассказал о номинальной среднемесячной зарплате учителей в январе — августе 2024 года. Посмотрели, как она отличается от зарплаты других работников сферы образования страны.

Белстат назвал среднюю зарплату белорусских учителей. На сколько выше, чем у других работников образования?