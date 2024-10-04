Учителя на Минщине пожаловались на внедрение журнала «форточек». Что это и как ответили в Минобразования?

Опубликовано: 04.10.2024 17:04 , Обновлено: 04.10.2024

Учителя из школы в Слуцком районе пожаловались на внедрение в учреждении журнала "форточек", в котором педагогов обязали отмечаться, если в свободное время между уроками (это и называется в учительской среде "форточками") они уходят из учебного заведения. В Минобразования прокомментировали ситуацию.

Как передал портал Tochka.by, журнал “форточек” в этой школе ввели в конце сентября. Учителя не понимают, почему появилась необходимость отчитываться о своем передвижении в свободное между уроками время. К слову, фактически это время для педагогов считается рабочим.

По информации Tochka.by, учителя должны написать в журнале причину отсутствия: надомное обучение с учащимся, сопровождение учеников на экскурсию, посещение семей и прочее.

“У меня есть несколько «форточек» в течение недели. Иногда я проверяю тетради, а бывает, даже успеваю сбегать домой пообедать или отлучиться по личным делам. С нашей большой нагрузкой, если уж и случается такое свободное время, почему я не могу провести его на свое усмотрение, без строгих обязательных отчетов?” – спрашивает учитель учреждения.

Неизвестно, есть ли какие-либо дисциплинарные меры в отношении педагогов за отказ заполнять этот журнал.

Что ответили в Минобразования

“Распоряжения (рекомендации) Министерства образования по вопросу записи в журнале передвижения учителей с указанием причины их отсутствия, когда нет уроков, в учреждения образования не направлялись”, – передало ответ ведомства веб-издание.

В Минобразования также отметили, что директор школы должен контролировать выполнение учителями своих должностных обязанностей. В ведомстве пообещали изучить факт внедрения журнала “форточек” при посещении учреждений общего среднего образования.

Пока неизвестно, ввели ли в других учебных заведениях Беларуси такие журналы и чья это вообще инициатива.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минобразования предложили составить отдельный кодекс для учеников белорусских школ и их родителей. О том, что эта инициатива уже находится в разработке, 2 октября рассказал глава ведомства Андрей Иванец. Он пояснил, что в новый кодекс планируется включить “правила для каждого учащегося” и “соответствующие правила, которые будут выполняться каждым родителем”.

В Минобразования предложили составить кодекс для белорусских школьников и их родителей. Что в него войдёт?

Также мы писали, что белорусская учительница опубликовала в TikTok ролик, где поделилась своим мнением о том, почему молодые учителя «массово увольняются» из школ. По словам девушки, школьным учителем она работает уже четвертый год. В комментариях под видео многие коллеги поддержали автора видео, однако нашлись и те, у кого возникли к ней вопросы.

«Некогда проводить уроки» — Белорусский педагог поделилась в TikTok, почему молодые учителя «массово увольняются» из школ. Коллеги ответили