От -5°С до +20°С. Синоптики предупредили о "последней холодной ночи" в Беларуси. Когда вернется тепло?

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Опубликовано: 27.04.2025 18:15 , Обновлено: 27.04.2025

Апрель выдался в Беларуси весьма необычным: были и снегопады, и заморозки, и +27°С. Второй месяц весны напоследок решил освежить белорусов холодом, впрочем, уже в ближайшие дни жители страны ощутят возвращение тепла. Но перед этим - "последняя холодная ночь".

И это, по информации погодного Telegram-канала “Метеовайб”, будет ночь 28 апреля . “Центр антициклона Petra с юга Балтики сместится над юго-запад Беларуси, а днем он отступит на юг Украины. Для нас это не очень хорошая информация, так как при малооблачном небе и слабом ветре ночью будет наблюдаться интенсивное радиационное выхолаживание поверхности”, - объяснили специалисты.

Температура ночью 28 апреля / канадская модель GEM

Они сообщили, что на большей части территории Республики ночью будет мороз с температурами воздуха до 0..-5°С, а на почве - местами до -10°С. По данным канадской погодной модели GEM (Global Environmental Multiscale Mode), на востоке Беларуси ночью 28 апреля может быть холоднее.

Но уже днем “северные потоки сменятся на западные, и на территорию страны начнет поступать более теплый воздух с Польши и юга Балтии”, [link href=“https://t.me/meteovibe/6887” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в “Метеовайбе”. По его информации, днем в понедельник воздух прогреется до +10..+16°С, по юго-западу Республики - до +18°С.

В Минске картина такая: без осадков, ночью - -1..-3°С, днем - +12..+14°С. По прогнозу специалистов, во вторник, 29 апреля , адвекция (перемещение) тепла продолжится, поэтому в ночные часы на большей части Беларуси заморозков уже не будет, только в отдельных районах по югу и юго-востоку - 0..-1°С.

Без заморозков, по предварительным данным, будет и в среду, 30 апреля , а также в четверг, 1 мая .

Прогноз от Белгидромета

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет) [link href=“https://pogoda.by/information/news/23276” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что в понедельник, 28 апреля , на погоду в стране продолжит влиять область повышенного атмосферного давления, сформированная в арктическом воздухе. Будет преимущественно без осадков, но днем ожидается порывистый ветер местами по северу Республики.

В Белгидромете подтвердили заморозки в ночь на понедельник: на большей части Беларуси - 0..-5°С, однако местами - +1..+2°С. Днем же воздух, по данным специалистов, прогреется от +11°С по востоку до +18°С по юго-западу.

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Во вторник, 29 апреля , с Балтийского моря пойдут фронтальные разделы и теплые воздушные массы. Вместе с теплом - кратковременные дожди (ночью - по северо-востоку, утром и днем - на большей части Беларуси) и порывистый, местами сильный порывистый ветер. По температуре у Белгидромета такие данные: минимальная ночью - +1..+8°С, максимальная днем - от +11°С по северо-востоку до +20°С по югу страны.

И в среду, 30 апреля , белорусам стоит прихватить с собой зонтик при выходе на улицу: ночью местами, днем на большей части Республики пройдут кратковременные дожди, сообщили синоптики. Днем их сопровождать будет снова порывистый, местами сильный порывистый ветер. Ночью столбик термометра покажет +1..+8°С, а днем - от +12°С по северу до +20°С по югу Республики.

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