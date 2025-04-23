Эпидемиологи назвали сроки, когда Беларусь атакуют тучи кровососущих мошек. Как спасаться?

Опубликовано: 23.04.2025 10:39 , Обновлено: 23.04.2025

Специалисты Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья озвучили свой прогноз, когда в этом году в Беларуси начнётся массовый вылет кровососущих мошек. Он происходит каждый год, а вот его интенсивность зависит от погодных условий.

Речь идёт в первую очередь о кровососущих мошках семейства Simuliidae. Их слюна оказывает токсическое воздействие и может спровоцировать сильные аллергические реакции у человека и животных. Кроме того, мошки способны переносить возбудителей арбовирусных инфекций, поэтому специалисты рекомендуют подготовиться к массовому вылету мошкары.

Как правило, в водоемах Брестской области этот период выпадает на третью декаду апреля - начало мая, а пик – на 1-2 декаду мая. Судя по тому, что на последнюю декаду апреля синоптики спрогнозировали существенное похолодание, в этом году этот период сдвинется на более поздний период.

“В реке Буг (район Брестской крепости) обнаружены личинки и куколки кровососущих мошек средневесенних видов. Таким образом, при сохранении стабильной теплой погоды массовый вылет кровососущих мошек прогнозируется в конце апреля – начале мая”, - представили специалисты отчёт энтомологических обследований, проведенных 17 апреля 2025 года.

Эксперты предупредили, что активность мошкары продлится в среднем месяц, а максимальная численности их продержится не более 10-14 дней, после чего резко пойдёт на спад.

Для того, чтобы защититься от мошкары, специалисты обычно рекомендуют активно пользоваться репеллентами, а для профилактики аллергической реакции - принимать антигистаминные препараты. Выходя на улицу в период пиковой активности мошкары людям также рекомендуют надевать плотно закрытую одежду.

Ранее Telegraf.news рассказал, что бороться с вездесущими кровопийцами можно не только с помощью отпугивающих спреев. Существует немало эффективных народных способов борьбы с комарами и мошками, которые не потребуют серьёзных финансовых трат.

Не только репелленты. Эти народные способы отпугнут комаров и мошек