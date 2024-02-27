От 1200 руб. штрафа до 3 лет. В некоторых областях Беларуси запретили лов щуки с 1 марта

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Опубликовано: 27.02.2024 14:32 , Обновлено: 27.02.2024

Госинспекция охраны животного и растительного мира объявила, что наступает время запрета на лов щуки обыкновенной. Но с отличиями по областям. С 1 марта по 15 апреля запрет вступает в силу в Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях, а с 9 марта по 23 апреля – в Витебской. За нарушение предусмотрена серьезная ответственность. В каких случаях штрафом отделаться не удастся?

В инспекции напомнили, что по срокам нереста щука опережает всех весенне-нерестующих рыб Беларуси, и объяснили, почему во время ее нереста некоторые рыболовы могут не совладать с собственной совестью.

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«Нерест щуки происходит на небольших глубинах в прибрежной зоне водоемов, а также на пойме рек и ручьев. В период метания икры щука становится особенно уязвимой, теряет бдительность и становится легкой добычей недобросовестных рыболовов», – описали ситуацию инспекторы.

И напомнили, что случайно пойманная щука в период запрета должна быть незамедлительно выпущена обратно в водоем – именно там, где была поймана.

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[inf]Щука для водной системы – очень полезный вид. Она регулирует численность «населения» водоема, не позволяя биомассе мирных рыб превысить его кормовые ресурсы. А еще щука – отличный санитар, она истребляет больную и ослабленную рыбу.[/inf]

Закон в отношении щуки достаточно суров. Вылов во время запрета подразумевает административную ответственность по ч. 1 ст. 16.25 КОАП – штраф от 10 до 30 базовых величин (от 400 до 1200 руб.). А кроме того, придется компенсировать вред за каждую выловленную рыбу – 9 базовых (360 руб.). Ну и в случае причинения вреда на сумму от 100 базовых величин наступает уже уголовная ответственность – до 3 лет лишения свободы (а за повторное нарушение – до 4 лет).

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