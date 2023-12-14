От -11 до +6. Синоптики рассказали, где в Беларуси ждать «наиболее интенсивный снег» 15-17 декабря

Опубликовано: 14.12.2023 14:32 , Обновлено: 14.12.2023

Синоптики погодных порталов рассказали, чего нам ждать от небесной канцелярии в три последних дня недели. Погоду пообещали переменчивую. И рассказали, что передвигаться будет непросто.

15 декабря над Беларусью нависнет холодная влажная воздушная масса с Балтийского моря, рассказал портал pogoda.by. Будет облачно, днем с прояснениями. Синоптики ожидают наиболее интенсивный снег, в основном, по северо-востоку – в Витебской области. Впрочем, осадки «зацепят» и часть Минской и Могилевской областей. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман, на дорогах ожидают образование гололедицы – водителям стоит это учесть заранее. Ветер северо-западный, без резких порывов.

Температура воздуха минимальная ночью составит от -1°С по западу республики до -10°С по северо-востоку; максимальная днем -5..+1°С.

16 декабря синоптики пообещали облачно с прояснениями. Осадки ожидают почти везде, причем не только снег, но и дождь. Впрочем, пообещали, что они будут не очень обильными. Все так же туман ночью и по утрам и гололедица на дорогах. Ветер западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью -2..-5°С, при прояснениях по северо-востоку страны воздух будет охлаждаться до -11°С, в западных районах – 0..-1°С; максимальная днем – до +4°С.

17 декабря республика окажется под влиянием атмосферных фронтов и теплых атлантических воздушных масс с Западной Европы. Будет облачно с прояснениями. Временами выпадут осадки –мокрый снег, переходящий в дождь. В отдельных районах останется слабый туман. Ночью и утром местами слабый гололед и, конечно, гололедица. Ветер западный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью будет от -5°С по востоку до +6°С по западу страны, максимальная днем 0..+7°С.

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Погода в Минске и в областных центрах

В Минске синоптики пообещали в пятницу до минус 3-х. В субботу от -4 до +1. А в воскресенье – потепление до +4 с мокрым снегом.

В Гродно в пятницу ожидают чуть ниже нуля. В субботу – от 0 до +3. А в воскресенье – даже до +6. Выходные – с небольшими осадками.

В Бресте в пятницу будет «каля нуля». В субботу – до +3. В воскресенье – до +6. И тоже небольшие осадки.

В Могилеве пятница выдастся холодной – до -7 с ночным снегом. Субботу пообещали без осадков, но с температурой до -11. В воскресенье – резкое потепление до +2 с небольшим дождем.

В Гомеле в пятницу и субботу – от -1 до -7. А в воскресенье уже – от 0 до +3 с осадками из мокрого снега и дождя.

В Витебске пятница выдастся холодной – от -5 до -10. В субботу потеплеет до -4. А в воскресенье синоптики пообещали уже небольшой плюс со смешанными осадками.

МЧС предупредило об опасности

Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило оранжевый уровень опасности на пятницу, 15 декабря, поскольку, по данным Белгидромета, в Минской, Гродненской и Брестской областях ожидают гололедицу. А в Гомельской обрати – сильный снег, и это уже сегодня.

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