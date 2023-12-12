В МВД предупредили белорусских водителей об опасности «температурного перехода». Чем грозит?

Опубликовано: 12.12.2023 12:39 , Обновлено: 12.12.2023

МВД Беларуси 12 декабря обратилось к водителям с предупреждением о сложных погодных условиях, которые повлияют на дорожное покрытие в стране. Что изменится?

Когда плюсовую температуру днем сменяет ночной минус, это приводит к образованию гололедицы, туманам, дождям, переходящим в мокрый снег. И водителям на дороге становится непросто.

Во-первых, это движение в условиях ограниченной видимости, во-вторых, скользкое покрытие – в несколько раз возрастает тормозной путь, увеличивается опасность заносов, риск наездов на пешеходов, – предупредили в МВД Беларуси. И дали несколько советов:

«Следует выбирать наиболее безопасную скорость движения и дистанцию. Отказаться от резких маневров, которые могут привести к созданию аварийных ситуаций. Обязательно нужно пристегиваться ремнями безопасности. Перед поездкой очистить автомобиль от снега и льда, заполнить бачок омывателя незамерзающей жидкостью».

Посоветовали и пешеходам: важно обозначать себя световозвращающими элементами, быть предельно внимательными при пересечении проезжей части.

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