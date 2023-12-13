Испанию накрыла жара до +30°C. Что ждать 13-16 декабря белорусам?

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Опубликовано: 13.12.2023 10:04 , Обновлено: 13.12.2023

Испания пережила самый жаркий декабрьский день за всю историю наблюдений. Температура на юге страны 12 декабря поднялась почти до 30 градусов по Цельсию. А шокированные метеорологи лишь констатировали масштабы жары. Они считают, что такие значения были бы невероятными, если бы не безудержное изменение климата. Но теперь Пиренейскому полуострову грозит внезапное похолодание.

По данным AEMET, испанского аналога Белгидромета, национальный рекорд был побит на 0,5 градуса С. «Если бы не тот факт, что мы это зафиксировали, мы бы сказали, что это невероятно», — заявили в AEMET.

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Новый декабрьский температурный рекорд был установлен в Малаге в Андалусии на юге страны. Ртутный столбик на одной из станций города показал 29,9 градуса по Цельсию, а в аэропорту поднялся до 29,4 градуса по Цельсию.

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Всего 9 испанских метеостанций показали температуру, которая достигла минимум 29 градусов тепла, а на ещё 23-х превысила 27 градусов Цельсия, однако это был единственный такой жаркий день.

«Трудно объяснить эту жару в середине декабря, как раз перед зимним солнцестоянием», — написал на сайте X шотландский метеоролог Скотт Дункан.

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Как добавили эксперты, без изменения климата , которое галопирует с угрожающей скоростью, установление таких температур в преддверии зимы было бы весьма маловероятным. Исследования показывают, что частота волн тепла на Пиренейском полуострове утроилась за последние 10 лет, а сезон летней жары и волн жары удлинялся в среднем на 10 дней за десятилетие с 1980-х годов.

Что ждать белорусам в декабре?

А жителям Беларуси толще предстоит жара, но уже не летняя, а скорее, зимняя.

“В ночь со среды на четверг к нашим южным границам подойдут фронтальные осадки циклона «Ваня» (я не шучу). На первой карте показана его траектория. Циклон будет влиять на погоду лишь на востоке страны, тут пройдёт довольно интенсивный мокрый снег, по югу Гомельской области с дождём при температуре воздуха -1..+1°”, - предсказал ТГ-канал о белорусской погоде Nadvorie.

Там также сообщили, что на востоке Беларуси, согласно погодной модели ECMWF, снега даже может стать больше, покров которого может увеличиться на 8–12 см.

А уже ночью в четверг, когда циклон отойдёт на Брянскую область РФ, в его тыл начнёт поступать холод со Скандинавии. “Подморозит, но сильных морозов не ждём -4..-7° максимум”, - сообщил тг-канал Nadvorie.

Но морозы продержатся только до конца пятницы а потом Республику накроет очередная волна тепла. “В воскресенье не исключены +3..+7°”, - предупредили синоптики.

Ранее Телеграф писал, что эта неделя началась в Беларуси с заметного потепления — температура который день днём поднимается выше нуля, а в некоторых регионах синоптики спрогнозировали мокрый снег с дождём. На долго ли пришла в Беларусь декабрьская оттепель и чего ждать от циклона “Ваня”, который надвигается на Беларусь с территории Западной Европы?

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