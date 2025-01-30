От +10°С до -4°С. Синоптики предупредили белорусов о "приличных ливнях", снеге и метелях

Опубликовано: 30.01.2025 16:55 , Обновлено: 30.01.2025

Несмотря на то, что на календаре январь, в последние дни погода в Беларуси всё больше напоминает март или апрель. Однако радоваться осталось недолго: уже к выходным, по данным синоптиков, похолодает, и о весне придётся забыть. Более того, в некоторых регионах Республики и вовсе пообещали ливни и метели.

Синоптики тематического канала о погоде Nadvorie сообщили, что в пятницу вечером, 31 января, к западу от Минска пройдут “отдельные ливневые дожди”, а утром в субботу — снег с дождём. Такие же обильные осадки пообещали в двух областях Беларуси — Могилёвской и Гомельской. Согласно прогнозу ECMWF, ливни будут “прилично интенсивными”.

“Фронт продолжит смещаться на восток, за ним в Беларусь будет поступать прохладный влажный воздух со Скандинавии. Днём в субботу — мокрый снег, по северу страны снег более интенсивный и даже с метелью при температуре +1..+3°С”, — отметили синоптики.

[info_b]Интересно, что в Минске четвёртый день подряд наблюдается суточный рекорд температуры воздуха, а завтра, по данным Telegram-канала “Метеовайб”, будет пятый. За всю историю метеонаблюдений столь долгая и непрерывная эстафета рекордов в январе — впервые. [/info_b]

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По данным Белгидромета, в пятницу, 31 января, на погоду в стране окажет влияние фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс. Ожидается, что будет облачно с прояснениями. Согласно прогнозу, днём во многих районах пройдут небольшие кратковременные дожди, а ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Минимальная температура ночью составит -1..+5°С, а днём столбик темометра поднимется до +4..+10°С.

В субботу, 1 февраля, похолодает. По данным Белгидромета, начиная с этого дня, в Беларусь начнут поступать “прохладные воздушные массы”. На большей части территории ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, а ночью и утром — слабый гололёд и гололедица. В тёмное время суток воздух прогреется до максимальных -2..+4°С, а днём — до 0..+5°С.

В воскресенье, 2 февраля, специалисты предупредили о “неустойчивых арктических воздушных массах”, которые идут к нам с севера Европы. Это значит, что ночью местами, а днём на большей части территории страны пройдёт небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Что касается температуры, то ночью она будет колебаться в пределах 0..-5°С, а днём — до -4..+2°С.

Ранее Telegraf.news писал, что минувший понедельник, 27 января, вошёл в историю метеонаблюдений Беларуси. Несмотря на то, что на календаре ещё зима, столбик термометра будто говорит нам об обратном. По данным Белгидрометцентра, максимальная температура была зафиксирована в Пинске — +12.8°С. В Минске суточный максимум оказался выше предыдущего на 3,5°С, а в Витебске и вовсе на целых на 4°С.

«Такого тепла Беларусь никогда не видела» — 27 января вошёл в историю страны. Когда пообещали снег?