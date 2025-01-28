"Такого тепла Беларусь никогда не видела" — 27 января вошёл в историю страны. Когда пообещали снег?

Опубликовано: 28.01.2025 09:40 , Обновлено: 28.01.2025

Минувший понедельник, 27 января, вошёл в историю метеонаблюдений Беларуси. Несмотря на то, что на календаре ещё зима, столбик термометра будто говорит нам об обратном. По данным Белгидрометцентра, максимальная температура была зафиксирована в Пинске — +12.8°С. В Минске суточный максимум оказался выше предыдущего на 3,5°С, а в Витебске и вовсе на целых на 4°С.

В тематическом канале о погоде “Метеовайб” подчеркнули, что “такого тепла Беларусь в конце января ещё не видела”. При этом речь идёт о всей истории метеонаблюдений в Республике. Несмотря на то, что страна должна переживать сейчас самое холодное время года, температура больше похоже на начало апреля.

“Уже с сегодняшнего дня на метеостанциях начнут обновляться не только суточные максимумы, но и республиканские максимумы дня. Такая эстафета рекордов может продлиться до 1 февраля. Местами среднесуточные температуры окажутся выше нормы на 8-10°С и будут соответствовать началу апреля”, — отметили специалисты.

Температура по состоянию на 15:50 27 января

Где по стране побиты рекорды?

Витебск — 8.3°С (предыдущий — 4.3°С в 1990 году),

Горки — 5.4°С (предыдущий — 4.0°С в 1990 году),

Минск — 9.0°С (предыдущий — 5.5°С в 1983 году),

Барановичи — 9.1°С (предыдущий — 7.5°С в 1983 году),

Бобруйск — 8.8°С (предыдущий — 7.7°С в 1990 году),

Брест — 12.4°С (предыдущий — 10.0°С в 1983 году),

Пинск — 12.8°С (предыдущий — 9.3°С в 1990 году),

Василевичи — 7.4°С (предыдущий — 7.2°С в 1990 году).

Карта максимальной температуры воздуха с 09:00 до 21:00 27 января

Также специалисты “Метеовайба” отметили, что, согласно последнему долгосрочному численному прогнозу модели CFS E3, февраль по-прежнему ожидается теплее, чем в среднем в 1991-2020 годах. “Однако это не исключает возможности временных зимних эпизодов”, — обратили внимание эксперты.

[info_b]Система прогнозирования климата СFS (Climate Forecasting System version 2) представляет собой полностью совмещённую динамическую систему прогнозирования состояния океана, почвы и атмосферы. Это первая гидродинамическая модель, которая продемонстрировала достаточный уровень успешности прогнозов приземной температуры и осадков на уровне действующих статистических методов.[/info_b]

“Такие высокие значения температуры воздуха действительно не характерны для зимы. Скорее для марта и даже для начала апреля. В ближайшие дни аномалия только будет усиливаться. В ночь на среду температура по республике будет +2…+8°С, а днём в среду стоит ждать от 5°С до 12°С”, — отметила начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.

А снег будет?

Согласно прогностической модели ICON, небольшие осадки в виде снега ожидаются в Беларуси с 1 по 4 февраля, однако на сугробы надеяться не стоит. Эту информацию подтвердили и в Белгидромете, спрогнозировав на начало месяца маломальский снежок.

Татьяна Четырко добавила, что в среднем температура в феврале будет выше нормы, однако таких аномальных значений, как в январе, уже не будет. “В течение месяца где-то на территории страны на непродолжительное время может ещё установиться снежный покров”, — рассказала она Интернет-порталу Onliner.

[info_b]Отметим, что прогноз погоды более чем на 3 дня вперёд не является точным и может меняться. Так что ждать белорусам снега или нет, станет известно ближе к этим датам.[/info_b]