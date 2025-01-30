Метеорологи назвали самый солнечный город Беларуси

Опубликовано: 30.01.2025 10:39 , Обновлено: 31.01.2025

Наверняка большинство из нас дождям и серости предпочитают яркое и тёплое солнышко, которое появляется далеко не всегда. Мы, конечно, не Санкт-Петербург, но и не Юма — город в американском штате Аризона, официально признанный самым солнечным в мире. Инженер-метеоролог Белгидромета Анна Недобега рассказала, где же такой в Беларуси.

Специалист уточнила, что у метеорологов нет понятия «солнечный день», однако есть — «день без солнца». Это когда на протяжении дня отсутствовали показания датчика или не было прожига на ленте гелиографа. Такие данные, к слову, собирают 13 метеостанций в стране, передал Интернет-портал Office Life.

Если опираться строго на эту информацию, то самым солнечным городом в 2024 году в Беларуси был… Минск. По данным эксперта, с января по октябрь прошлого года в столице было всего 44 дня без солнца. В то время как в Верхнедвинске, например, людям пришлось выживать без него целых 65 дней.

[info_b]Согласно метеорологическим данным за период с 1981 по 2010 годы, самым дождливым населённым пунктом Беларуси был Новогрудок. В этом городе Гродненской области за год в среднем выпадает около 741 мм осадков.[/info_b]

С каждым годом солнца всё меньше?

Анна Недобега рассказала, что со временем количество дней без солнца уменьшается. Простым языком, количество дней, когда фиксировалось солнце, стало больше. В течение 1966-1990 годов в Республике наблюдали в среднем по 106 дней без солнца в год, а уже с 1991-го по 2023-й — 96 дней. Притом с чем это связано, специалист не уточнила.

А сколько в году ясных дней?

Как утверждает специалист Белгидромета, с января по октябрь 2024 года в Беларуси было 88 ясных дней. Больше всего из зафиксировали на метеорологической станции “Мозырь” — 137. Меньше всего — на станции “Борисов” — 57 дней. По словам метеоролога, с 1966 по 1990 год в Беларуси наблюдалось 70 ясных дней, а с 1991 по 2023 год — 76.

ТОП-10 самых солнечных городов в мире

Согласно рейтингу Всемирной метеорологической организации, 10 самых солнечных городов мира находятся в Африке и Северной Америке: их призвали таковыми в среднем почти за 30 лет. Места распределились следующим образом:

Юма, штат Аризона, США. Финикс, штат Аризона, США. Асуан, Египет. Лас-Вегас, штат Невада, США. Донгола, Судан. Тусон, штат Аризона, США. Фая-Ларжо, Чад. Харга, Египет. Абу Хамад, Судан. Эль-Пасо, штат Техас, США.

Ранее Telegraf.news писал, что минувший понедельник, 27 января, вошёл в историю метеонаблюдений Беларуси. Несмотря на то, что на календаре ещё зима, столбик термометра будто говорит нам об обратном. По данным Белгидрометцентра, максимальная температура была зафиксирована в Пинске — +12.8°С. В Минске суточный максимум оказался выше предыдущего на 3,5°С, а в Витебске и вовсе на целых на 4°С.

«Такого тепла Беларусь никогда не видела» — 27 января вошёл в историю страны. Когда пообещали снег?