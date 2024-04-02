"Основные неприятности ждём с юго-запада" - Белорусам рассказали, где и во сколько ждать шторм и грозы

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Опубликовано: 02.04.2024 14:54 , Обновлено: 02.04.2024

Телеграм-канал «Надвор’е» который занимается метеорологическими прогнозами в Беларуси, спрогнозировал сильные грозы и ливни на территории страны в начале апреля. В Белгидромете и в МЧС на 3 апреля объявили "оранжевый уровень опасности".

По информации телеграм-канала «Надвор’е», к западным границам Беларуси подошел холодный фронт.

“Бресте сейчас всего +14°. Радар Гродно наблюдает небольшие грозы по району — это, я полагаю, гремит небольшая линяя неустойчивости”, — [link href=“https://t.me/nadvorie/13681” target=“_blank” rel=“noopener”] пишет [/link] Telegram-канал «Надвор’е».

По данным специалистов метеорологического телеграм-канала, холодный фронт с “грозами ливнями и шквалами” идёт с юго-запада Беларуси и активизируется уже к вечеру 2 апреля. Проявления “комплекса из неблагоприятных конвективных явлений” с ливнями, грозами и сильным ветром в пределах 22–27 м/с. спрогнозировали после 20:00 с юга Беларуси.

“Линия Пинск – Мозырь, потом как-то через Барановичи – Минск и далее на север и на северо-запад в сторону Вильнюса”, — отметило «Надвор’е».

О неблагоприятных гидрометеорологических условиях предупредили и в Белгидромете.

На 3 апреля в Беларуси спрогнозировали резкое изменение погодных условий. Им присвоен “оранжевый уровень опасности”.

“Максимальная температура воздуха в дневные часы будет находиться в пределах от +3°С по северу до +14°С по юго-востоку страны. Ночью на большей части территории республики и в Минске ожидаются сильные дожди, утром и днем по северу страны – сильные осадки (дождь, мокрый снег). Во многих районах республики и в Минске сохранится усиление ветра порывами 15-20 м/с.”, — сообщили синоптики Белгидромета.

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