"Что за новый прикол у таксистов?" - Девушка пожаловалась не странное поведение водителей. Белорусы подтвердили

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Опубликовано: 19.02.2024 12:13 , Обновлено: 15.11.2024

Блогерша поделилась в TikTok странной историей, которая, по ее словам, произошла с ней при заказе такси. Ее ролик за короткое время набрал более миллиона просмотров, почти 30 тыс. лайков и тысячи комментариев. Пользователи поделились похожими ситуациями, откликнулись даже таксисты. Что произошло?

“Что за новый прикол у таксистов? Я не знаю, может, он не новый, но со мной это произошло впервые”, — начала свой рассказ девушка.

По ее словам, она вызвала такси и, увидев по номеру, что заказанный автомобиль подъехал, подошла к нему.

“И как только я подхожу, водитель просто берет, дает по газу и уезжает. Я еще немного за ним пошла. Думаю, ну, может не в том месте стал, может, как-то неудобно. Но нет — чувак просто берет и уезжает”, — заявила блогерша.

Девушка утверждает, что, открыв приложение, она увидела три сообщения от водителя, о том, что “она чокнутая” (скриншоты не показала).

“После этого отменил заказ. Что это было? Я просто не понимаю, зачем таксист это сделал”, — спросила она у пользователей.

Закончилось, по ее словам, тем что поддержка дала ей промокод на 50 рублей. При этом поездка стоила бы 13 рублей.

В комментариях под роликом многие поделились подобными ситуациями.

“Месяц назад было такое, что только подошла к такси и потянула ручку, как он дал по газам! Но я позвонила в поддержку Убера и мне вернули деньги и обещания, что забанят его и не дадут больше заказов?”, — написала одна пользовательница.

“Тоже была ситуация 1/1. Я в таком шоке была. Сразу написала в поддержку, дала ещё промокод. Так водитель затирал, мол, отмени заказ ?”, — сообщила еще одна.

“Может, это бывший?”, — пошутили некоторые.

Другие возмутились поведением водителя: “Какие таксисты стали нежные??? Точка конечная им не нравится? А давайте все будут выполнять так свою работу? Врачи не будут лечить тех, кто им не нравится. Учитель не будет учить тех, кто им н нравится. И так далее”.

К слову, отозвалась девушка, которая утверждает, что работает диспетчером в Яндекс Такси: “Скажу, что таких обращений достаточно много и сама попала в такую ​​ситуацию. Не знаю, что это)”.

А кто-то объяснил, что “в Яндекс такси убрали информацию для таксистов о стоимости поездки, как только они подъехали, они узнали, сколько стоит и и типа иногда им легче отменить, чем за 100 рублей катать вас час”. И было несколько подобных комментариев от разных людей.

Под роликом написали и люди, назвавшиеся таксистами:

“Я так делал! Да потому что там 100% был заказ на 3 рубля, а ехать минут 15-20. Если водитель так делает что-то важное, он считает, что ему это невыгодно”, — объяснил один из них.

“Мы не видим точку Б, мы начинаем ее видеть только тогда, когда нажимаем кнопку “на месте”. И если нас не устраивает точка Б, то мы отвернуться [видимо, имелось в виду “отменяем заказ”] прямо перед пассажиром”, — отметил второй.

Хотя самый популярный комментарий: “Меня больше прикалывает, когда машина ещё не приехала, ожидание уже стоит”. Кстати, на это у таксистов есть четкий ответ.

Почему таксисты ставят ожидание, не подъехав к точке?

Таксист Данил, которые работает в Полоцке и ведет про это TikTok, ранее объяснял, почему он и его коллеги могут включить режим ожидания, немного не доехав до точки.

“Делается это для того, чтобы оповестить немного раньше пассажира о том, что уже можно выходить. Потому что 80% заказов — это ты приезжаешь на адрес — и людей нет, они еще дома”, — рассказал он.

Водитель также показал, что происходит в этот момент в приложении.

«Яндекс Go» спрогнозировала «значительный рост» цен на такси в Беларуси

Ранее Телеграф писал, что руководитель компании “Яндекс Go” в СНГ Кирилл Свинцов спрогнозировал “значительный рост цен” на услуги такси в Беларуси, а также “критическое снижение” количества водителей из-за создания в Беларуси нового Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. В него Транспортная инспекция Минтранса должна будет включать сведения обо всех работающих в Беларуси перевозчиках, транспортных средствах, водителях и диспетчерах.

«Яндекс Go» спрогнозировала «значительный рост» цен на такси в Беларуси