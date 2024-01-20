Кто окажется «вне закона» в госреестре перевозок пассажиров? Рассказали в Минтрансе

Опубликовано: 20.01.2024 12:40 , Обновлено: 20.01.2024

Указом главы государства предусмотрено создание государственного реестра перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении – об этом сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина. И рассказал, как будет работать реестр, какие данные туда внесут и какую деятельность будут считать незаконной.

По словам замминистра, «для наведения порядка в сфере перевозок пассажиров подготовлен проект указа главы государства «Об автомобильных перевозках пассажиров», которым предусмотрено создание государственного реестра перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. В него будут включены сведения о перевозчике, транспортных средствах, водителях и диспетчерах , сообщил чиновник. И добавил, что установят переходный период – три месяца, в течение которого перевозчики смогут без взимания денежных средств зарегистрироваться на этом информационном ресурсе.

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«Для субъектов вводится обязанность предоставлять государственным органам безвозмездный круглосуточный доступ к выполненным заказам, а также передавать заказы на перевозку только тем перевозчикам, сведения в отношении которых внесены в реестр , – сообщил Дубина. – Кроме того, вводится возможность ограничить присутствие на рынке перевозок пассажиров недобросовестных перевозчиков и диспетчеров».

«Указ позволит повысить ответственность перевозчика по исполнению законодательства, так как отсутствие перевозчика, транспортного средства, водителя или диспетчера в реестре характеризует эту деятельность как незаконную перевозку », – подчеркнул Дубина.

Замминистра транспорта и коммуникаций добавил, что «установлено право иностранных компаний оказывать услуги диспетчера перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении только в случае создания ими на территории Беларуси юридического лица ». И пояснил причину: чтобы снизить риск утечки персональных данных граждан.

Ранее Телеграф писал, что белорусские перевозчики предложили отменить штрафы за перевозку пассажиров стоя в городских и пригородных маршрутках. С такой просьбой они обратились к представителям властей 19 января на республиканском совещании.

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