"Очень неровные прогнозы" - Синоптики попросили белорусов "не заглядывать" дальше, чем на 2-3 дня. Что случилось?

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Опубликовано: 12.02.2024 14:50 , Обновлено: 12.02.2024

Специалисты телеграм-канала "Надвор'е", специализирующегося на прогнозировании погоды, в понедельник, 12 февраля, предупредили белорусов о "хорошем вторжении арктического холода", которое на этой неделе ожидается в Европейской части России и неизбежно коснётся и Беларуси. При этом в этот раз белорусов попросили "сильно далеко не заглядывать" из-за "очень неровных прогнозов".

Если минимальные температуры, которые фигурировали в предыдущих прогнозах специалистов, не опускались ниже -15°С, то обновлённые данные численной модели ECMWF показали, что восточных районах Беларуси к концу рабочей недели температура вполне может подобраться к отметке -20°С.

Впрочем, эксперты признали, что в ближайшие дни их прогностические модели “будут давать очень неровные прогнозы”. Это связано с тем, что Беларусь окажется на границе двух барических образований - “мощного антициклона над северо-востоком, востоком европейской территории России и циклонами, сначала “Паулиной” с центром над Балтикой, а затем новым вихрем, который будет смещаться на Западную Европу с Атлантики”.

“На западе будет распространяться воздух со Средиземноморья, а на европейской территории России с Арктики. Мы на границе очень контрастных воздушных масс”, - сообщили авторы телеграм-канала.

Именно в силу такой нестабильной обстановки в атмосфере специалисты рекомендовали “мониторить прогнозы” только на ближайшие 2-3 дня и “сильно далеко не заглядывать.

“Тем более сейчас очень быстро начал разрушаться полярный вихрь, что ещё больше добавит нестабильность в прогнозировании погодных процессов”, - пояснили эксперты.

Отметим, что в краткосрочном прогнозе Белгидрометцентра, который ежедневно обновляет данные именно на ближайшие три дня, сильных морозов, даже ночных, не фигурирует. По их данным, во вторник, 13 февраля , будет достаточно тепло для самого сурового зимнего месяца - ночью не холоднее -1..+5°С, а днём - от 0°С по северу и до +8°С по югу Беларуси.

В следующие два дня, согласно краткосрочному прогнозу Белгидромета несколько похолодает, но лютых морозов всё же не предвидится: в среднем -4..+3°С в среду, 14 февраля (по северо-востоку температура может опуститься до -6°С, а днем по юго-западу - прогреться до +5°С) и от -2..-9°С ночью (на юге - 0..-1°С) до -7°С (на севере) и +5°С (на юго-западе) днём в четверг, 15 февраля .

Все три дня, по прогнозу Белгидромета, ожидаются кратковременный снег, мокрый снег и дожди, а также слабые туманы и гололедица на дорогах. В связи с этим, как уже сообщил Телеграф, ГАИ рекомендовало водителям усилить своё внимание, чтобы не пополнить список жертв “гололедных” аварий.

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