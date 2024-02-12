Синоптики предупредили белорусов о приближении «мощнецкого антициклона». Когда похолодает до -15°С?

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Опубликовано: 12.02.2024 08:34 , Обновлено: 12.02.2024

Белорусов предупредили о приближении мощного антициклона, сформированного в холодном воздухе, который принесёт с собой новую волну похолодания. Об том, ссылаясь на численные модели прогноза погоды, сообщили авторы телеграм-канала "Надвор’е".

“Мощнецкий конечно антициклон опускается из Арктики через европейскую часть России. Максимальное атмосферное давление в его центре ожидается 1058 гПа, когда его центр будет в районе города Казань”, - предупредили специалисты.

По их данным, из-за прихода антициклона в России “опять будут морозы под -30°С”, а вот территория Беларуси ориентировочно в четверг, 15 февраля, “окажется на окраине антициклона”, поэтому нашей стране специалисты спрогнозировали не такие суровые морозы - “не сильно ниже -15°С”.

Тем временем Белгидромет предупредил белорусов о других неблагоприятных погодных явлениях, с которым жители абсолютно всех регионов страны столкнутся в понедельник, 12 февраля. Как и в предыдущие несколько дней, наибольшую опасность будет представлять гололед - его синоптики пообещали жителям Витебской, Могилевской, Минской, Гродненской и Гомельской областей, причем в последнем регионе из-за него объявили оранжевый уровень опасности.

Кроме того, к гололеду добавится также сильный туман, который накроет все области Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил краткосрочный прогноз Белгидромета на ближайшие три дня, с 12 по 15 февраля. По словам специалистов, в эти дни белорусам стоит ждать дожди, мокрый снег и гололёд с гололедицей.

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Напомним, МЧС Беларуси в своем официальном аккаунте в ТикТок с помощью популярных в соцсети мемных котов объяснило разницу между гололёдом с гололедицей.

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