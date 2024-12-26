Новый год с зелёными газонами? Синоптики спрогнозировали Беларуси новую волну потепления до +6°С

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Опубликовано: 26.12.2024 12:42 , Обновлено: 26.12.2024

Синоптики предупредили белорусов о приближении очередной волны потепления. Уже в эти выходные дневная температура во многих регионах может подняться до +6°С. Высока вероятность того, что даже те крохи снега, что выпали в отдельных районах страны в последние дни, окончательно растают к Новому году.

Как отметили авторы тематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, в четверг, 26 декабря в Европе сложилось “достаточно необычное распределение температурного фона”.

“По северной периферии антициклона Гюнтер наблюдается адвекция теплого воздуха с Атлантики, а на южной с северо-востока поступает более прохладная воздушная масса с континента, помогает ей в этом активный южный циклон Елена, который заливает и засыпает снегом Балканы. Вблизи центра Гюнтера наблюдается еще и малооблачная погода, что способствует радиационному выхолаживанию поверхности”, - описали складывающуюся метеорологическую картину специалисты.

Как следствие, в Беларуси ночью наблюдался “интересный температурный режим”. Север и юг фактически поменялись местами: холоднее всего было на юго-западе (метеостанция в Пружанах ночью зафиксировала -5,4°С), а на севере ночью температура держалась выше нуля.









В ближайшие дни, по словам синоптиков, именно холодный антициклон Гюнтер будет влиять на погоду в Беларуси. Однако, по его северо-восточной периферии вслед за малоактивным теплым фронтом к нам начнет поступать более теплая и влажная воздушная масса с Атлантики. Это сулит белорусам облачную погоду с моросящими дождями, туманами, слабым гололедом и умеренным ветром.

“К сожалению, с высокой долей вероятности уже можно утверждать, что Новый год мы встретим с зелеными газонами”, - заявили авторы канала.









Прогноз Белгидромета на последние выходные 2024 года

С их прогнозом согласны и синоптики Белгидромета, которые также считают, что в ближайшие три дня белорусам стоит готовиться скорее к дождям, чем к снегопадам.

На пятницу, 27 декабря, синоптики продлили действие жёлтого уровня опасности из-за гололёда и потенциально опасных туманов (везде, кроме Гомельской области). Средняя минимальная ночная температура воздуха по стране будет держаться в диапазоне -1..+5°С, а днём +1..+6°С.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 27 декабря 2024 года

В выходные, 28-29 декабря , согласно прогнозу Белгидромета, своё влияние усилят системы малоактивных атмосферных фронтов, которые смещаются с Балтийского моря, но погодную картину это существенно не изменит. Синоптики спрогнозировали на эти два дня дожди с мокрым снегом, гололедицу, умеренный, местами порывистый ветер и следующую температуру:

в субботу в течение суток от 0°С до +6°С,

в воскресенье от -1°С до +5°С.

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