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Опубликовано: 09.04.2025 15:50 , Обновлено: 09.04.2025

Не успели белорусы порадоваться редким солнечным, хоть и холодным, часам, как синоптики снова заговорили о возвращении зимы посреди апреля. В ближайшие дни нам пообещали очередное похолодание со снегом, сильным ветром и гололедицей. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на четверг из-за ветра, а телеграм-каналы, следящие за погодой в Беларуси, предрекли «новую порцию холода».

Как написали авторы канала nadvorie, виной всему — окклюдирующийся циклон «Н» (процесс слияния тёплого и холодного фронтов), который смещается на юго-восток. Уже сейчас на спутниковых снимках видно, как с северо-запада к границам Беларуси сгущаются тучи. По их расчётам, уже 9 апреля вечером фронт принесёт осадки: по западной половине страны — дождь при +2..+4°C, по восточной — мокрый снег при −1..+1°C.

Фото: t.me/nadvorie

Канал «Метеовайб» дополнил картину, указывая, что за фронтом в Беларусь начнёт поступать «новая волна арктической прохлады». Этот холодный воздух и должен стать причиной понижения температуры до отрицательных значений. Осадки, которые на западе сначала могут выпадать в виде дождя, с приходом холода превратятся в мокрый снег. В Минске, по их прогнозу, осадки сначала будут в смешанной фазе, а ночью сменятся снегом.

Оба источника предупредили о не самом приятном явлении. На западе страны, где сначала пройдёт дождь, к утру «вдарит морозец». Как выразился автор канала nadvorie, «это такое себе, конечно» — здравствуй, сильная гололедица. Также ведущие каналов, что существующий на востоке и юго-востоке Беларуси снежный покров дополнительно охлаждает воздух.

Фото: t.me/meteovibe

Прогноз Белгидромета

Синоптики госметеослужбы подтвердили неблагоприятный прогноз и наделили 10 апреля (четверг) оранжевым уровнем опасности. Во многих районах республики и в Минске ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с.

10 апреля (четверг) . По прогнозу Белгидромета, ночью погоду будут определять атмосферные фронты, днём скажется влияние холодной неустойчивой воздушной массы. Ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами по востоку страны — сильный снег и метель. Днём на большей части территории пройдёт кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью −1..-6°С, днём −1..+5°С.

11 апреля (пятница) . Погоду будут определять фронты с Балтики. Ночью местами, днём на большей части территории — кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днём с дождём). Ночью и утром местами слабые туман и гололёд, на дорогах гололедица. Температура ночью −1..-8°С, при прояснениях до −12°С, днём от −1°С по северу до +7°С по западу.

12 апреля (суббота) . Сохранится влияние ослабевающего фронта. Ночью и утром на большей части территории, днём местами по востоку — небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололёд, на дорогах гололедица. Температура ночью −5..+2°С, днём от +4°С по северу до +12°С по западу.

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