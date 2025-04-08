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Опубликовано: 08.04.2025 16:42 , Обновлено: 08.04.2025

Пока белорусы гадали, что же стало причиной небывало холодной и снежной погоды в апреле — неубранная новогодняя ёлка или незакрытая морозилка — нашёлся тот, кто взял всю ответственность на себя. Им оказался не кто иной, как главный белорусский Дед Мороз из Беловежской пущи, записавший специальное видеообращение.

В ролике, опубликованном в Сети, Дед Мороз, облачённый в светлое пальто и летнюю соломенную шляпу, но с традиционным посохом, появился на фоне заснеженного леса. Поздоровавшись с «дорогими друзьями», он признался, что уже успел сменить наряд, готовясь к весне.

«Хотя многие из вас заметили, что в последнее время деньки были не очень теплыми…», — заметил волшебник и тут же выдал причину: «Так вот, это моя апрельская шутка!»

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Дедушка поспешил выразить надежду, что на его розыгрыш никто не обиделся и можно будет «вместе посмеяться». В качестве извинения за неожиданный зимний рецидив он пообещал белорусам «в скором времени настоящую тёплую весну» и традиционно пригласил всех к себе в гости, в «сказочное поместье».

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