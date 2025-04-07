🎥 Видео

Опубликовано: 07.04.2025 09:43 , Обновлено: 08.04.2025

Белоруска в TikTok взяла на себя всю ответственность за холодную и снежную апрельскую погоду, которая пока не хочет сменяться весенним теплом. В своём коротком, но вирусном видео пользовательница kate.hammer попросила прощения у соотечественников, пояснив, что аномалия случилась исключительно из-за того, что она до сих пор, в апреле, не убрала новогоднюю ёлку.

Ролик, залетевший почти на 200 000 просмотров, продемонстрировал довольно-таки сюрреалистическую для апреля картину. В комнате автора стоит наряженная и подсвеченная новогодняя ель, а сразу за окном — настоящий зимний пейзаж с деревьями, укутанными густым слоем снега.

«Ребята, извините меня, пожалуйста. Белорусы, это всё из-за меня, — с характерной интонацией кающегося грешника сообщает голос за кадром. — Это у меня в апреле ёлка стоит… И вот это вот всё из-за меня. Сорри».

Ироничное «признание вины» и «извинение» ожидаемо нашли самый живой отклик у других белорусов в комментариях. Люди тут же подхватили шутку, принялись наперебой брать вину на себя или предлагать радикальные способы борьбы с «первопричиной» снежного апреля: