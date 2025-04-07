«Простите, белорусы» — Жительница Слуцка показала причину апрельских снегопадов
Белоруска в TikTok взяла на себя всю ответственность за холодную и снежную апрельскую погоду, которая пока не хочет сменяться весенним теплом. В своём коротком, но вирусном видео пользовательница kate.hammer попросила прощения у соотечественников, пояснив, что аномалия случилась исключительно из-за того, что она до сих пор, в апреле, не убрала новогоднюю ёлку.
Ролик, залетевший почти на 200 000 просмотров, продемонстрировал довольно-таки сюрреалистическую для апреля картину. В комнате автора стоит наряженная и подсвеченная новогодняя ель, а сразу за окном — настоящий зимний пейзаж с деревьями, укутанными густым слоем снега.
«Ребята, извините меня, пожалуйста. Белорусы, это всё из-за меня, — с характерной интонацией кающегося грешника сообщает голос за кадром. — Это у меня в апреле ёлка стоит… И вот это вот всё из-за меня. Сорри».
Ироничное «признание вины» и «извинение» ожидаемо нашли самый живой отклик у других белорусов в комментариях. Люди тут же подхватили шутку, принялись наперебой брать вину на себя или предлагать радикальные способы борьбы с «первопричиной» снежного апреля:
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«Добровольцы-общественники, срочно провести поквартирный обход, изъять и уничтожить все обнаруженные атрибуты Нового года», — призвал один из комментаторов.
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«Демонтажная группа МЧС РБ уже выехала», — успокоил другой.
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Многие решили разделить «ответственность»:
«Нет. Это я к лету не похудела! Сколько же нас совестливых!»
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«Не переживайте, это я морозилку не прихлопнул»
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«А я думал, что это из-за меня, я холодильник советский закрыть забыл»
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«Нет, это я виновата, у меня вчера отпуск начался».
Нашлись и прямые «потерпевшие»: «Из-за вас я не сходил сегодня на рыбалку. А-а-а-а а-а-а-а-а ?». Удивились неосведомлённости автора о других «аномалиях»: «Вы что, в TikTok первый день? Неужели Вы не видели, что многие в январе уже картошку посадили?». Ну и, конечно, оценили сам предмет «преступления»: «Кстати, очень красивая ёлка?».