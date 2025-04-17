Опубликовано: 17.04.2025 20:33 , Обновлено: 17.04.2025

Глава Минобразования Беларуси Андрей Иванец выступил с защитой белорусской системы образования, основанной, по его словам, на «советских принципах», и объяснил, почему страна не намерена идти по пути, в частности, США, где недавно обсуждалось расформирование профильного министерства. На этом фоне министр также рассказал о проводимой в белорусских вузах «масштабной ревизии».

«Мы сегодня сохранили советскую систему образования, и здесь нет ничего зазорного — это абсолютно нормально, правильно. Потому что именно советская школа позволила полететь в космос и быть мировым лидером в технологическом развитии», — заявил Иванец в эфире одного из гостелеканалов.

Принципиальное отличие от американской школы, по его мнению, — «широкий спектр предметов и их глубина». Министр заверил, что в Беларуси не собираются отступать от этого, сокращать количество предметов или упрощать программу, поскольку от подготовки выпускников «зависит, какое общество и наша экономика будут завтра».

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Комментируя инициативу президента США Дональда Трампа по расформированию американского Министерства образования, Иванец назвал её «где-то закономерной», ссылаясь на высокие затраты и низкую успеваемость в США.

При этом он привёл такую «статистику», не назвав источник: «70% исследователей, которые работают в США, это вообще китайцы. И если посмотреть сегодня даже на победителей школьных предметных олимпиад, от Соединённых Штатов найти там американца практически невозможно».

[info_b]В своих выступлениях Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости вернуть контроль над образованием на уровень штатов. Он утверждал, что его приказ о закрытии министерства связан с низкими результатами тестов на фоне значительных инвестиций в образование на одного студента. По его мнению, новая система, лишённая Министерства образования, позволит школам конкурировать с европейскими и китайскими странами, которые опережают США в этой области.[/info_b]

На фоне сохранения «советских принципов» в Беларуси проводится, по словам Иванца, «масштабная ревизия» вузов. Как он рассказал, основная цель — прекращение подготовки по «непрофильным» специальностям, которое, по его оценкам, будет завершено в 2026 году и уже затронуло более 60 специальностей.

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Министр заявил, что это не сокращение подготовки кадров, а «концентрация» её в профильных вузах с «соответствующими кадрами и базой».

Вместе с этим журналисты Telegraf.news рассказали, в каких случаях, по оценке Иванца, получившим в Польше и Литве белорусам «проще заново поступить» в белорусский вуз.

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