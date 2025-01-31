Лукашенко потребовал «опустить» преподавателей белорусских вузов «на грешную землю»

Опубликовано: 31.01.2025 13:34 , Обновлено: 31.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал сделать подготовку специалистов в вузах максимально практико-ориентированной и приближенной к реальной жизни. Об этом он заявил 31 января во время общения с учёными.

Особое внимание Лукашенко уделил Академии управления при президенте Республики Беларусь. «Академия должна стать ведущей. Не потому, что она при президенте. А потому, что скоро эти „академики“ будут управлять страной», — процитировала политика его пресс-служба.

Он отметил, что некоторые преподаватели, особенно те, кто давно работает в учебных заведениях, оторвались от реальной жизни. Он призвал опытных управленцев, в том числе из силовых структур, активнее делиться своим практическим опытом с преподавателями, студентами и слушателями Академии управления.

Лукашенко привел в пример Леонида Мальцева, директора Института государственной службы Академии управления, который ранее занимал посты министра обороны и государственного секретаря Совбеза. «Вот ваша задача опустить их [преподавателей] на эту грешную землю. Как вы сказали, сделать практико-ориентированным наше обучение и нашу науку», — обратился президент к Мальцеву, поручив сформировать «здоровое ядро» из опытных специалистов.

«Нас губит леность, мы ленивые»

Лукашенко также обратил внимание на важность импортозамещения и призвал к активной и интенсивной работе. Более того, он добавил: «Нас губит леность, мы ленивые».

«Давайте мы сделаем сами. К сожалению, мне приходится наших специалистов очень серьёзно в этом плане подталкивать. Порой, как вы говорите, диктаторскими методами. А куда деваться. Надо выжить, надо выстоять», — сказал Лукашенко.

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