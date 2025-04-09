«Нет самой важной информации» - Белгидромет пожаловался на прогнозы в мобильных и «интернетах». А где «самые точные»?

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Опубликовано: 09.04.2025 11:05 , Обновлено: 09.04.2025

Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко заявила, что для белорусов "самые точные" прогнозы погоды может предоставить только их организация. Она объяснила, какой принципиально важной, на взгляд специалистов, информации не хватает специализированным мобильным приложениям и интернет-сервисам, а также озвучила, какие прогнозы Белгидромета обладают самыми высокими показателями "оправдываемости".

В том, что люди сейчас активно пользуются разнообразными погодными сервисами в интернете или проверяют прогноз в мобильном телефоне представительница Белгидромета усмотрела “очень большую проблему”. Связана она, по её слова, в первую очередь с тем, что “непонятно, кто эти прогнозы составляет”.

“Если говорить про то, какие прогнозы у нас в смартфонах, в интернетах, это, как правило, данные численных моделей, то есть рассчитанные по определенным формулам значения, которые выкладываются без корректировки специалиста, без анализа специалиста. Вот как модель рассчитала, так оно и есть. Безусловно, сейчас численное моделирование, конечно, достигло больших высот, но вместе с тем всё равно остаются те процессы, которые численные модели не могут предсказать”, - пояснила Четырко в эфире гостелеканала ОНТ.

Специалист посетовала на то, что видит в развитии погодных сервисов и интернет-платформ “проблему лично для себя”, так как там, по её словам, “нет самой важной информации” - предупреждений о неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлениях.

“В последние годы появилась масса этих сервисов, и я вижу, что люди очень часто становятся не осведомлены об угрозе возникновения таких опасных явлений. И очень часто происходят, к сожалению, и разрушения, и человеческие жертвы. И, к сожалению, когда потом общаешься, люди говорят, “Так а где предупреждения? Я не видела у себя в телефоне предупреждения”. При том, что Белгидромет сразу после составления размещает в свободный доступ все предупреждения”, - заявила Четырко.

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Точных названий сервисов, которые она имела ввиду, специалист не назвала. Однако, отметим, что во многих популярных у белорусов сервисах подобные предупреждения о потенциальной погодной опасности присутствуют. Для примера мы посмотрели прогноз на 9 апреля от российского сервиса “Яндекс. Погода” и международного сервиса Windy.com. В обоих случаях сервисы предупреждают пользователей о потенциальных опасностях, более того, в российском варианте даже есть отсылка к информации самого Белгидромета. Что же до второго сервиса, то там есть ещё более расширенный функционал, с помощью которого можно узнать не только о неблагоприятных погодных явлениях, но и о рисках засухи и пожароопасной обстановке.









Тем не менее, по мнению Четырко, для белорусов самым точным прогнозом остаётся тот, который составлен Белгидрометом, в том числе, с использованием данных собственной сети из 68 приземных метеорологических станций, а также региональных метеорологических центров. При этом она сослалась на некое исследование, проведённое Всемирной метеорологической организацией.

“Её специалисты пришли к выводу, что самые точные прогнозы составляются в государственных гидрометеорологических службах, тех государств, на территории которых они располагаются. То есть, если вы едете куда-то на отдых, не поленитесь, поищите сайт гидрометеорологической службы этой государства, и именно там будут самые точные, самые достоверные прогнозы. Для Республики Беларусь государственной гидрометеорологической службой является Белгидромет”, - пояснила представительница ведомства.

Что касается точность прогнозов синоптиков в целом, то, по словам Четырко, численное моделирование на сегодняшний день дает возможность рассчитать прогноз на период до 14-15 дней.

“Но вместе с тем я всегда обращаю внимание, что наиболее достоверный, наиболее точный прогноз не может быть за пределами 6-7 дней. То есть если вы хотите достоверный и точный прогноз, то это прогноз на 6-7 дней”, - заявила специалист.

По её словам, с каждым последующим днём точность прогноза и его “оправдываемость” падает, особенно, в условиях неустойчивой погоды, поэтому самым точным считается лишь прогноз на ближайшие сутки.

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