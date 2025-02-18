Белгидромет предложил белорусам дарить друг другу "паспорта погоды". Это что такое?

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Опубликовано: 18.02.2025 17:24 , Обновлено: 18.02.2025

Белгидромет предложил белорусам услугу по изготовлению оригинального запоминающегося подарка - "Паспорта погоды" и "Сертификата". Журналисты Telegraf.news посмотрели, что из себя представляет данный подарок.

И “Паспорт погоды”, и “Сертификат” от Белгидромета представляют собой отпечатанный документ за подписью начальника Белгидромета с информацией о каком-то памятном и важном для человека дне, пояснили в официальном Telegram-канале ведомства. Его могут оформить в виде документа в рамке под стеклом или в виде двухсторонней открытки.

Повод для такого подарка может быть любой - от годовщины свадьбы или Дня рождения до годовщины образования вашего предприятия. Дизайн сертификата или паспорта пообещали разработать “по предпочтениям заказчика”.

Изюминкой документа, как пояснили в Белгидромете, должно стать то, что в таком “паспорте погоды” помимо “поздравлений и добрых пожеланий” специалисты также укажут “достоверную информацию о погодных условиях в любой точке страны”, которая была в конкретный выбранный вами день. В свою очередь в “Сертификате” будет размещена информация о значимом периоде времени, будь то совместная жизнь, обучение или трудовая деятельность, рассказали в Белгидромете.

Фото: скриншот видео t.me/belgidrometby

Ранее Telegraf.news сообщил о том, что по оперативным данным Белгидромета, существенных изменений в погодных условиях в ближайшие три дня в Беларуси ожидать не стоит и пообещали белорусам скорый «прорыв тепла».

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