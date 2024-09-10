"Нельзя оставлять без реагирования" - Кубраков потребовал "принимать меры" в отношении этих белорусов

Опубликовано: 10.09.2024 14:37 , Обновлено: 10.09.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на заседании Барановичского горисполкома 10 сентября потребовал "принимать соответствующие меры" в отношении одной категории белорусов за их правонарушения.

“В Барановичах возросло количество выявленных наркопреступлений. При этом зафиксировано вдвое больше передозировок. Ни один такой инцидент нельзя оставлять без реагирования!” - подчеркнул глава МВД.

Он распорядился “по каждому сигналу от близких, соседей, случайных свидетелей принимать соответствующие меры”. “Это позволит упредить тяжелые последствия”, - заверил Кубраков.

Фото: МВД Беларуси

Среди этих мер - обязательное трудоустройство наркозависимых, которые воспитывают детей, и не только. “В регионе 28 таких неблагополучных семей, в которых подрастают 32 ребенка. С каждой из них нужно проводить индивидуальную профилактическую работу, в том числе в тесном взаимодействии с представителями медучреждений и учебных заведений”, - поручил министр внутренних дел, передали в Telegram-канале ведомства.

За чем еще следит белорусская милиция

Ранее Telegraf.news сообщал, что в УВД Гомельского облисполкома рассказали, что правоохранители 9 сентября начали ходить по рабочим коллективам в регионе, чтобы “повысить цифровую грамотность населения”. Среди прочего милиция рассказала, что белорусам нельзя фотографировать. Аналогичную акцию правоохранители организовали и на Витебщине.

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Также мы писали, что в МВД в конце августа рассказали о ежедневных рейдах сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) и других правоохранителей около пункта пропуска “Варшавский мост” на белорусско-польской границе.

Кроме представителей ГУБОПиК, в рейдах участвуют подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, милиция общественной безопасности, а также налоговые органы.

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Еще мы рассказывали, что министр Кубраков поручил создать из числа сотрудников центрального аппарата МВД мониторинговую рабочую группу, которая 3 августа начала “оказывать содействие” региональным подразделениям по гражданству и миграции.

Кубраков отправил сотрудников МВД из Минска «для содействия» в районные ОГиМ. Что там происходит?