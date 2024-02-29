«Не востребованы у абитуриентов» – Иванец назвал самые нужные профессии в Беларуси

Опубликовано: 29.02.2024 11:25 , Обновлено: 29.02.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец в интервью sb.by рассказал о специальностях, «в которых экономика страны нуждается особо остро». Сообщил, что есть перечень наиболее востребованных профессий и провел параллель с укоренившимися и новыми предпочтениями абитуриентов.

Глава Минобразования напомнил, что существует перечень наиболее востребованных экономикой профессий, в который включены специальности, предусматривающие льготные условия при поступлении. Он корректируется.

«Есть направления, в которых экономика страны нуждается особо остро, но при этом они не востребованы у абитуриентов – именно такие традиционно входят в перечень», – пояснил Иванец.

И добавил, что каждую специальность в перечне ежегодно согласовывают Минэкономики и Минтруда и соцзащиты. В последний раз, по словам министра, в список добавили 16 новых специальностей. Но впервые в него вошли популярные у абитуриентов направления:

«Например, включили специальность БГУИР «микро- и наноэлектроника», поскольку несмотря на постоянно высокие конкурсы при поступлении, в Беларуси все еще наблюдается дефицит таких профессионалов».

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Еще в реестр, по словам министра, добавили целый перечень педагогических и сельскохозяйственных специальностей: специальное и инклюзивное образование, электроэнергетику и электротехнику, ветеринарную медицину. Иванец выразил уверенность, что это привлечет наиболее мотивированных студентов в белорусские вузы и позволит выполнить госзаказ на подготовку высококвалифицированных кадров.

Самыми востребованными специальностями глава Минобразования назвал инженерно-технические – 20% от общего количества. И перечислил специалистов информационных технологий, архитектуры и строительства, машиностроения.

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Еще министр рассказал, что в республике постоянно увеличивается набор в медицинские вузы на бюджетные места – приблизительно на 10-15% каждый год. И в полтора раза за последние три года увеличился набор на педагогические специальности.

Кроме того, Иванец сообщил об увеличении за последние два года примерно на 20% приема в вузы силового блока, а также о создании полноценных военных факультетов в БГУ, БНТУ, БГУИР.

Ранее Телеграф писал, что в учебной программе для белорусских старшеклассников появился новый интегрированный курс «История Беларуси в контексте всемирной истории». Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец.

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