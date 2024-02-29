В Минобразования ввели для белорусских старшеклассников "новую" историю

Опубликовано: 29.02.2024 09:51 , Обновлено: 11.03.2024

В учебной программе для белорусских старшеклассников появился новый интегрированный курс «История Беларуси в контексте всемирной истории». Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец.

До этого в белорусских школах изучали два предмета по истории – «История Беларуси» и «Всемирная история». Новый курс «История Беларуси в контексте всемирной истории» ввели для 10-го класса.

По словам Иванца, новую историческую дисциплину должны начать изучать с 1 сентября 2024 года.

Как рассказали в Министерстве образования, он должен помочь школьникам получить “интегрированные представления об историческом процессах”.

“Важно, чтобы дети понимали, почему произошли те или иные события, как они связаны. Сегодня есть те, кто пытается переписать историю, «подогнать» факты под определенное видение. Важно, чтобы школьники критически подходили к сторонней информации и хорошо ориентировались в исторических процессах.” — написали в телеграм-канале ведомства.

Ранее Телеграф писал, что Беларусь и Россия договорились обучать своих школьников и студентов по единым учебникам истории, чтобы не было “разночтений в понимании некоторых событий в истории СССР и Российской империи”. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщил посол России в Минске Борис Грызлов.

Школьников и студентов в Беларуси и России решили учить по единым учебникам истории