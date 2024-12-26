Не только алкоголиков. В милиции объяснили, кого из белорусов суд может принудительно отправить в ЛТП

Опубликовано: 26.12.2024 15:05 , Обновлено: 26.12.2024

В Беларуси в начале 2024 года изменились правила направления граждан в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП). Милицонер рассказал, после скольких "пьяных" правонарушений и кто, кроме алкоголиков, может туда попасть.

Как сообщил старший участковый инспектор милиции Мозырского РОВД Сергей Бекиш, ныне для этого достаточно двух правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения в течение года.

Ранее требовалось три таких правонарушения. Изменения вступили в силу 26 января 2024 года с принятием поправок в закон «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них».

Депутаты изменили закон об ЛТП. Кого из белорусов могут туда направить?

По [link href=“https://www.mazyr.by/2024/12/mozhno-okazatsya-v-ltp-dostatochno-dvux-pravonarushenij-sovershennyx-v-alkogolnom-opyanenii/” target=“_blank” rel=“noopener”] словам [/link] Бекиша, в данные учреждения направляются граждане с хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией для принудительной изоляции и медико-социальной реадаптации.

Согласно новому порядку, после двух правонарушений, совершенных в состоянии опьянения, гражданину выносится официальное предупреждение о наличии оснований для направления в ЛТП. Если он не исправится, его направят на медкомиссию для установления факта алкогольной зависимости и отсутствия заболеваний, препятствующих помещению в профилакторий. Далее документы передаются в суд для принятия решения.

Кроме того, по новому закону в ЛТП могут быть направлены граждане, которые обращались в медучреждения из-за отравления, вызванного наркотиками, психотропными веществами, их аналогами, токсическими или другими одурманивающими веществами. Таким гражданам официальное предупреждение выносится уже после первого обращения, а при повторном случае в течение года их также ждёт медкомиссия и суд.

Ранее Telegraf.news писал, что Совмин Беларуси утвердил положение о порядке создания и деятельности реабилитационных центров для страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией при исправительных учреждениях. Направлять туда на лечение заключённых смогут только на основании добровольного согласия.

Совмин решил создавать в белорусских колониях реабилитационные центры для алкоголиков и наркоманов

Кроме того, в прокуратуре рассказывали, кого из белорусов могут отправить в ЛТП «в довесок» к алкоголизму.

Для возмещения расходов. В прокуратуре рассказали, кого из белорусов отправят в ЛТП «в довесок» к алкоголизму