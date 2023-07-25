Депутаты изменили закон об ЛТП. Кого из белорусов могут туда направить?

💼 Официально

Опубликовано: 25.07.2023 20:37 , Обновлено: 25.07.2023

На Национальном правовом интернет-портале 25 июля опубликовали изменения в законы, регулирующие порядок направления граждан в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП).

Сообщается, что документ был принят Палатой представителей 15 июня. В частности, в нем говорится:

В ЛТП могут принудительно отправить

людей, которые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности за совершение правонарушений будучи пьяными или в наркотическом опьянении или “под воздействием других одурманивающих веществ”. Но при этом должны быть соблюдены два условия: во-первых, они уже были предупреждены о возможности помещения в ЛТП, во-вторых, у них по результатам мед.освидетельствования должно быть подтверждено заболевание хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией;

Совмин разрешил госклиникам брать с белорусов деньги за помощь по выходным

тех, кто сам обратился за медпомощью в связи с отравлением наркотиками или другими одурманивающими веществами. В этом случае тоже действуют два обязательных условия: обращение должно произойти в течение года после получения предупреждения о возможности направления в ЛТП, а наличие диагноза хронического алкоголизма, наркомании или токсикомании должно быть подтверждено.

Кого нельзя поместить в ЛТП:

несовершеннолетних;

пенсионеров;

беременных и женщин, воспитывающих детей в возрасте до года;

инвалидов первой и второй группы;

людей, имеющих болезни, с которыми находиться в ЛТП нельзя (их список утверждает Минздрав).

Лукашенко разрешил Совмину вводить «специальные ограничительные меры» против «недружественных стран». О чем речь?

Людей могут отправить в ЛТП по решению суда. Чтобы доставить человека в лечебно-трудовой профилакторий, милиция имеет право задержать его на трое суток.