Депутаты изменили закон об ЛТП. Кого из белорусов могут туда направить?
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На Национальном правовом интернет-портале 25 июля опубликовали изменения в законы, регулирующие порядок направления граждан в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП).
Сообщается, что документ был принят Палатой представителей 15 июня. В частности, в нем говорится:
В ЛТП могут принудительно отправить
- людей, которые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности за совершение правонарушений будучи пьяными или в наркотическом опьянении или “под воздействием других одурманивающих веществ”. Но при этом должны быть соблюдены два условия: во-первых, они уже были предупреждены о возможности помещения в ЛТП, во-вторых, у них по результатам мед.освидетельствования должно быть подтверждено заболевание хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией;
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- тех, кто сам обратился за медпомощью в связи с отравлением наркотиками или другими одурманивающими веществами. В этом случае тоже действуют два обязательных условия: обращение должно произойти в течение года после получения предупреждения о возможности направления в ЛТП, а наличие диагноза хронического алкоголизма, наркомании или токсикомании должно быть подтверждено.
Кого нельзя поместить в ЛТП:
- несовершеннолетних;
- пенсионеров;
- беременных и женщин, воспитывающих детей в возрасте до года;
- инвалидов первой и второй группы;
- людей, имеющих болезни, с которыми находиться в ЛТП нельзя (их список утверждает Минздрав).
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Людей могут отправить в ЛТП по решению суда. Чтобы доставить человека в лечебно-трудовой профилакторий, милиция имеет право задержать его на трое суток.