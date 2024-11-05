"Не повод для радости" - В Польше обнаружили новое животное, "вызывающее ужас". Где встречается в Беларуси?

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Опубликовано: 05.11.2024 10:54 , Обновлено: 05.11.2024

В Роминтской пуще в Польше нашли, как показалось на первый взгляд, неизвестное животное, "вызывающее ужас". Оно не было похоже ни на собаку, ни на волка. Посмотрели, что известно об этом животном в Беларуси.

Как рассказали в пуще, в деревне Рогайны машина сбила животное, похожее на мелкого волка, а натуралисты решили взять его труп на экспертизу. Как выяснилось, это не аборигенный вид для региона.

Сначала исследователей смутил небольшой размер животного и “странная” шерсть. Виной этому стало заражение чесоточной инфекцией.

“Животное, которое мы увидели, вызвало ужас. Он не был похож на волка, но не походил и на собаку. Мозговой штурм, удивительное подозрение, несколько звонков, загруженные фотографии – и у нас есть подтверждение. Это золотистый шакал - вид, который с потеплением климата постепенно перемещается на север”, - рассказали представители ландшафтного парка в Facebook.

Там добавили, что появление этого животного в регионе “не повод для радости”, так как золотистый шакал в основном приносит проблемы для экосистемы.

Фото: Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej / Facebook

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Золотистый шакал, или обыкновенный шакал (Canis aureus) - это волкоподобное псовое животное, которое обитает в Евразии. Окраска шерсти золотого шакала варьируется от бледно-кремово-желтого летом до темно-коричнево-бежевого зимой. Он меньше аравийского волка, у него более короткие ноги и хвост, длиннее туловище и острее морда.

Золотистый шакал - это одновременно и хищник, и падальщик, его всеядность позволяет употреблять разную пищу, в том числе домашнюю птицу и скот небольшого размера.

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К слову, как передал портал WP Turistyka, интернет-пользователи рассказали, что также встречали в Польше золотистого шакала.

Где видели в Беларуси золотистого шакала

В ноябре 2023 года, предположительно, золотистого шакала добыл охотник Александр Круганов в Шумилинском районе на Витебщине. “Я выстрелил по убегающему зверю, думал, волк. Произошло все моментально, за считанные секунды. Тело оказалось массивное, порядка 10 килограммов”, - рассказал он.

Однако определить точно, был это шакал или разновидность волка, не удалось: труп животного утилизировали из-за болезни. При этом эколог Вадим Прокопчук подтвердил, что добытое охотником животное с большой долей вероятности – золотистый шакал.

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И это не единичный случай. Обитание золотистого шакала в Беларуси подтвердил еще в январе 2018 года Госкомитет судебных экспертиз. В декабре 2017-го в окрестностях деревни Хабовичи Кобринского района на Брестчине охотничьи собаки задушили зверя, которого не смогли вначале идентифицировать.

“В Госкомитете судебных экспертиз сделали детальный анализ ДНК, причем использовались данные международной базы. Результат: это взрослый самец золотистого шакала - новый (82-й по счету) вид в официальном списке млекопитающих Беларуси”, - рассказал тогда Вадим Прокопчук, передал портал sb.by.

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