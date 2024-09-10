Грибников в Вороновском районе предупредили о стае опасных волков. Кого загрызли?

Опубликовано: 10.09.2024 18:14 , Обновлено: 10.09.2024

В Вороновском районе Гродненской области стая волков загрызла семь овец возле жилого дома. Их растерзанные туши обнаружили утром хозяева.

Случай произошел в деревне Будревичи 6 сентября. “Ночью хищники наведались в огороженный сеткой загон и загрызли семь овец. По следам хозяин определил, что здесь побывала стая волков”, — рассказала председатель Жирмунского сельсовета Елена Ястремская, передала “Вороновская газета”.

Часть туш нашли на территории хоздвора, других, еще живых овец, обнаружили в кукурузном поле за забором дома. В Вороновской районной организационной структуре Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) подтвердили, что волки здесь водятся.

“Охота на нежелательные виды диких животных ведется круглый год. В прошлом году было отстреляно 17 волков, в этом — шесть. И два из них как раз в окрестностях Жирмунского сельсовета — в радиусе деревень Гудели, Залесские … В августе-сентябре эти хищники плотно питаются и кормят потомство, поэтому вполне могут нападать на домашних животных”, - рассказал директор структуры Александр Кулик.

Стая волков забежала во двор жилого дома в Дятловском районе

К слову, как отметила “Вороновская газета”, около местных деревень Соколы и Будревичи много грибных мест, поэтому любителям тихой охоты там стоит быть начеку.

Вот что стоит делать хозяевам домашнего скота для дополнительных мер безопасности:

не выпускать животных далеко на выгул,

не оставлять их на ночь в загонах,

проверить и укрепить запорные устройства на дверях и форточках сараев,

не оставлять их на ночь открытыми или прикрытыми.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 18 апреля жители Витебска пожаловались в милицию на присутствие волка в окрестностях города. Правоохранители организовали круглосуточное патрулирование. 30 апреля стало известно, что охотники застрелили волка. Накануне вечером его на своем участке заметила жительница деревни Пестуница Витебского района.

Охотники застрелили волка, который бродил по улицам Витебска 2 недели