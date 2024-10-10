Американка бросила свой дом из-за сотни енотов, которые "её преследовали"

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Опубликовано: 10.10.2024 17:22 , Обновлено: 10.10.2024

Американка была вынуждена покинуть собственный дом из-за "атаки" сотни енотов, которые "днём и ночью" её преследовали и требовали накормить. Женщина рассказала местным властям, что всё началось с безобидной кормёжки несколько лет назад. Однако тогда животных было не 100, а всего лишь несколько штук.

По словам жительницы штата Вашингтон, поначалу всё выглядело достаточно безобидно, пока количество енотов, приходящих к её дому, не выросло до нескольких десятков. Многие из них не просто требовали их накормить, но и “царапали входную дверь и машину”. Один из полицейских, к которому обратилась отчаявшаяся американка, подчеркнул, что “некоторые из животных веди себя крайне агрессивно”, передал британский телеканал Sky News.

На кадрах из офиса шерифа видно, как от 50 до 100 енотов бродят вокруг деревьев у дома женщины. Кевин Маккарти отметил, что еноты становились всё более агрессивными, требуя еду и преследуя американку “днём и ночью”. Полицейский добавил:«Поскольку они уже поняли, что здесь есть пища, они продолжают сюда возвращаться и ждут, что их вновь накормят”. Необычную ситуацию шериф назвал “неприятной проблемой”, однако отметил, что женщина “сама себе её создала”.

Представитель Вашингтонского департамента рыбного хозяйства и дикой природы Бриджет Майер сказала, что в некоторых районах могут действовать законы, запрещающие кормление диких животных, однако в целом это не противоречит законодательству штата. При этом она подчеркнула, что не рекомендуется кормить енотов или кого-либо ещё, поскольку животные могут быть переносчиками болезней, а еда может привлечь хищников — койотов или медведей.

Ранее Telegraf.news писал, что необычный инцидент случился в США. Прямо во время футбольного матча между командами “Нью-Йорк Сити” и “Филадельфия Юнион” на стадион выбежал енот. Животное тут же начало носиться по газону, тем самым прервав ход игры.

В США во время футбольного матча охранники почти 3 минуты гонялись за енотом