"Крик из фильма ужасов" — Белоруска нарвалась в лесу на 3 медведей сразу. Что было дальше?

Опубликовано: 30.08.2024 20:31 , Обновлено: 30.08.2024

В июле этого года минчанка вместе с мужем и сыном отправилась собирать грибы в Крупский район. Спустя какое-то время они разделились, и женщина увидела подозрительную "шевелящуюся кучу". Сперва Ольга подумала, что это кабаны. Однако минуту спустя на неё уже неслась огромная медведица, которая была на голову выше минчанки.

Женщина пришла к выводу, что случайно разбудила двух медвежат, которые находились в “куче”, и, собственно, их мать. Буквально через несколько секунд животное понеслось вперёд, встало на задние лапы и… и Ольга закричала со всей мочи. Поначалу она хотела убежать, однако подумала, что это ещё больше привлечёт внимание медведицы.

“Что было делать? Медведица подбежала и встала на задние лапы. С моим ростом в 168 см она была выше меня на голову. В итоге я просто расставила руки и инстинктивно заорала, вложив в крик всю свою мощь. Медведица, судя по всему, такому удивилась и побежала за медвежатами”, — рассказала Интернет-порталу Onliner счастливица.

Ольга, которой не повезло нарваться на трёх медведей

Аккуратно оглядываясь, женщина начала удирать. При этом параллельно пыталась дозвониться мужу, однако было занято. Оказалось, ему набирал сын, поскольку тоже испугался, услышав дикий вопль. Позже мальчик рассказал, что это было похоже на крик из фильма ужасов… После случившегося семья в полном сборе отправилась домой отмечать второй День рождения удачливой минчанки.

[info_b]Бурый медведь – самый крупный хищник Беларуси. Масса взрослых самцов может достигать 400 кг, длина тела – 235 см, высота в холке – 130 см. По данным Госинспекции природоохраны, в настоящее время численность популяции медведя в белорусских лесах учёные оценивают в 700 особей. За последние 20 лет этот показатель, по данным ведомства, увеличился как минимум в 3,5 раза.[/info_b]

Что делать, если встретили медведя?

В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Беларуси рассказали, как себя вести, если случайно встретили медведя. Так, важно запомнить следующие правила:

не убегать и не поворачиваться к медведю спиной,

не смотреть зверю в глаза, но визуально контролировать поведение животного, стараясь сохранить хладнокровие,

не выглядеть угрожающе и не совершать резких движений, которые медведь может расценить как угрозу,

говорить с медведем уверенным низким голосом, чтобы дать животному понять, что вы человек (эксперты отмечают, что если медведь не может распознать, кто вы, он может приблизиться к вам, чтобы обнюхать, или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть),

издавать дополнительные звуки (свист, хлопки в ладони и т.п.),

медленно отходить задом наперёд на расстояние около 10-20 метров, и только потом — отходить боком.

Когда при встрече с медведем хлопать в ладоши, а когда – свернуться на земле клубком. В Природоохране дали инструкцию