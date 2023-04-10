В Беларуси запретили российские говяжьи гамбургеры, сделанные из курицы

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Опубликовано: 10.04.2023 17:03 , Обновлено: 10.04.2023

Госстандарт признал опасным и запретил продавать в Беларуси мясной полуфабрикат «Гамбургеры из говядины» от российского производителя.

Полное название продукта «Гамбургеры из говядины 60 г. Мясной полуфабрикат рубленый, формованный, не панированный, не фаршированный, весовой, замороженный категории Б». Изготовитель: ООО «Продукты питания Комбинат» (Россия, Калининградская обл., г. Калининград).

Вот как они выглядят:

Как рассказали в Госстандарте, название продукта вводит покупателей в заблуждение, потому что «недостоверно его характеризует»и «не позволяет идентифицировать продукт по наименованию».

«Изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается и является опасной продукцией», — заявили там.

Дело в том, что согласно названию и составу гамбургер сделан из говядины. Однако по факту специалисты обнаружили в нем «ДНК свиньи, ДНК КРС, ДНК курицы». Но эти ингредиенты производитель на упаковке не указал.