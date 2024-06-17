«НАТО никогда с таким не сталкивалась» - Столтенберг предупредил о приведении ядерного оружия в боевую готовность

Опубликовано: 17.06.2024 11:48 , Обновлено: 17.06.2024

Страны Североатлантического альянса (НАТО) начали консультации по вопросу вывода ядерных ракет из хранилищ и перевода их в "режим ожидания". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, перевод ядерного оружия в состояние боевой готовности стал необходимым из-за нарастающей напряженности в мире.

Столтенберг в интервью британскому изданию The Telegraph отказался “вдаваться в оперативные подробности” и не сообщил, где и сколько ядерных боеголовок планируется перевести в состояние боевой готовности. Он лишь уточнил, что консультации по этому вопросу уже начались и призвал страны-члены альянса к “ядерной прозрачности”. По его словам, именно она должна стать “краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО” и позволит подготовиться к “более опасному миру”.

“Целью НАТО, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, мы останемся ядерным альянсом, потому что мир, в котором у России, Китая и Северной Кореи есть ядерное оружие, а у НАТО — нет, является более опасным миром,” - заявил Столтенберг.

Он обратил внимание на то, что Китай начал активно вкладывать “значительные средства” в современное вооружение, в том числе в развитие собственного ядерного арсенала. По его словам, уже к 2030 году на вооружении Китая будет стоять 1000 боеголовок.

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“А это означает, что в не очень отдаленном будущем, НАТО может столкнуться с чем-то, с чем она никогда раньше не сталкивалась, а именно с двумя потенциальными противниками, обладающими ядерным потенциалом — Китаем и Россией. Конечно, это имеет последствия”, - подчеркнул Столтенберг.

Как отметило The Telegraph, точное количество действующего ядерного оружия сохраняется в секрете, однако, по оценкам специалистов, в одной только Великобритании одновременно развернуто около 40 из 225 ядерных боеголовок, в США - порядка 1700 из 3700.

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В свою очередь начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Вооруженные Силы (ВС) страны готовы применить специальное ядерное оружие.

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