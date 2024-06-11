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Россия начала второй этап учений нестратегических ядерных сил. Что «отработает» при участии Беларуси?

Россия начала второй этап учений нестратегических ядерных сил. Что «отработает» при участии Беларуси?
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Министерство обороны России во вторник, 11 июня, объявило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил, инициированных президентом Владимиром Путиным. В российском оборонном ведомстве рассказали о целях и планах учений, которые будут проводить совместно с Беларусью.

Как пояснили в Минобороны РФ, в ходе учений планируется отработать вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Беларуси к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

“Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Беларуси в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства”, -заявили в ведомстве.

В рамках первого этапа учений ракетные соединения Южного военного округа РФ отработали протокол выдачи специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер”, а также алгоритм снаряжения боеприпасами ракет-носителей и скрытное выдвижение на обозначенные позиции для подготовки к проведению ракетных пусков.

В свою очередь авиационные подразделения Воздушно-космических сил РФ на первом этапе отработали протокол выдачи специальными боевыми частями авиационных средств поражения, таких как аэробаллистические гиперзвуковые ракеты “Кинжал”. Также авиация проводила учебные вылеты в назначенные районы патрулирования.

ВВС Беларуси прошли «весь цикл» подготовки к применению ядерного оружия — Минобороны

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин, рассказывая об участии белорусских военных во втором этапе учений, заявил, что армия «действует на упреждение» и «планово повышает готовность к применению так называемого оружия возмездия», причём как для ответа на угрозы самой Беларуси, так и Союзного с Россией государства.

«Отслеживаем агрессивные выпады» — Хренин заявил о повышении готовности к применению ядерного «оружия возмездия»

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