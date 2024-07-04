"Должно быть интересно" - Синоптики предупредили белорусов о +35°C. Когда будет "ложбина холода", а когда - "аномальная жара"?

Опубликовано: 04.07.2024 14:34 , Обновлено: 04.07.2024

Синоптики рассказали об "интересной и разнообразной" погоде в Беларуси в ближайшую неделю июля. В какие-то дни ожидается "обширная ложбина холода, а в другие - "аномальная жара" до +35°С.

“Следующая неделя будет разнообразная. Посмотрите, территория Беларуси находится на периферии обширной ложбины холода Х с центром над северной Атлантикой, и ближайшие пару дней [речь о 4 и 5 июля ] на нашу территорию продолжит поступать воздух с океана, то есть прохладная с дождями погода сохранится”, - сообщили специалисты Telegram-канала Nadvorie.

Однако уже 7 июля , по данным источника, в Беларусь придет жара с южной части России и температурой воздуха +29..+32°С. Такую погоду принесут завихрения Н, которые образуются на периферии ложбины холода Х.

“Затем опять Х расширит свое влияние. Потом снова вихрь и вновь 10 - 11 июля придет волна тепла с температурами под и за +30°С”, - написали в Nadvorie.

По словам синоптиков, погодные колебания будут происходить на “активных атмосферных фронтах”. “В общем, должно быть интересно”, - дополнили в источнике.

Там также сообщили, что с 11 июля в Беларусь придет “аномально жаркая погода”. “Температуры достигнут и, возможно, даже превысят отметки +35..+38°С в Украине и +33..+35°С — в Беларуси”, - рассказали в Telegram-канале Nadvorie.

[info_b]Отметим, что прогноз погоды на более чем три дня вперед не является точным и может впоследствии измениться.[/info_b]

Белгидромет поделился подробным прогнозом на пятницу, 5 июля, и выходные, 6 и 7 июля. По данным синоптиков, 5 июля будет облачная с прояснениями погода, которую определят атмосферные фронты. По большей части страны пройдут дожди, а ночью по востоку - местами сильные ливни. Возможны и грозы как в дневное, так и в ночное время.

Ветер специалисты Белгидромета спрогнозировали на пятницу западный умеренный, а при грозах - порывистый. Ночью ожидается от +11 до +17°С, днем - от +19 до +25°С.

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В субботу, 6 июля , на погоду будет влиять область повышенного атмосферного давления. В этот день осадки в целом не ожидаются, а вот слабый туман в отдельных районах и переменная облачность - да. Ветер будет юго-западный умеренный, а днем - порывистый местами.

В ночные часы воздух прогреется до +13°С, а днем температура составит +22..+29°С.

В воскресенье, 7 июля , кроме области повышенного атмосферного давления, погоду будут определять также теплые воздушные массы, которые пойдут с юго-запада Европы, а также фронтальный раздел в северо-западных и западных районах Беларуси.

В этот день - преимущественно без осадков, однако днем в северо-западной и западной части Республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ветер синоптики Белгидромета спрогнозировали южный порывистый, днем - сильный порывистый.

Ночью столбик термометра поднимется до +19°С, а днем 7 июля температура воздуха составит +25..+32°С.

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