На рынке предупредили белорусов, что оставленные в камерах хранения вещи уничтожат. А что в законе?

📷 Фото

Опубликовано: 01.02.2024 11:50 , Обновлено: 01.02.2024

Такую фотографию прислала Onliner читательница Татьяна. Фото сделала на рынке. «Там есть камеры хранения для покупателей. На стенке – объявление, что если покупатель не заберет свои вещи до 20:00, то ячейки вскроют, а забытое выкинут», – рассказала женщина и попросила разобраться, возможно ли это по закону. И что вообще сказано об оставлении вещей в камерах хранения?

Какой город и что за рынок, на портале не сообщили. Ситуацию решили рассмотреть «в общем».

Удивившаяся такому предупреждению женщина рассказала, что сама пару раз забывала в подобных камерах магазинов пакеты с продуктами, но спокойно забирала их на следующий день.

Неужели забытое и правда выбрасывают?

На рынке корреспонденту Onlíner пояснили: это объявление стоит воспринимать как «напоминание покупателям не забывать свои вещи». Там рассказали, что после окончания работы рынка закрытые камеры хранения без ключей действительно вскрываются, что это обычная практика. Если внутри обнаружат скоропортящиеся продукты, которые могут начать источать неприятный запах, их могут выкинуть. При этом если продукт питания визуально дорогой, его могут переложить в холодильник рынка, чтобы он подождал своего владельца.

Если же забыты какие-то ценные предметы, их продолжают хранить некоторое время. Если владелец так и не нашелся, вещи передают в милицию, рассказали на рынке.

130 рублей за кило. На рынке под Минском появились медовые помидоры

На какое время можно оставить вещи в камере?

Портал обратился за консультацией к юристу. Вот что пояснила эксперт по правам потребителей Анна Шилько:

«Позволяя оставить ваши вещи в камере хранения, магазин (или другой торговый объект) тем самым заключает с вами как с покупателем договор хранения. Магазин начинает нести ответственность за то, что находится внутри камер хранения. Магазин обязан хранить вещи покупателя в течение срока, обусловленного договором. Если в объявлении на ячейках написано: «Вещи хранятся до 20:00», значит, договор хранения действует только до этого времени».

По информации юриста, торговый объект, который размещает у себя камеры хранения для своих клиентов, называется хранителем, а покупатель, оставляющий свои скарбы в камерах хранения, – поклажедателем.

«Если продавец разместил камеры хранения, а покупатель ими воспользовался – значит, стороны заключили договор хранения, – пояснил юрист. – И подобный договор считается заключенным с момента, когда покупатель поместил свои вещи в камеру хранения и взял ключ с номером».

Хранитель обязан хранить вещи в течение обусловленного договором срока хранения, объяснила Шилько. А если такой срок не предусмотрен и не может быть определен исходя из условий хранения, то рынок обязан хранить вещи до востребования ее поклажедателем – статья 779 Гражданского кодекса.

«В данном случае, как следует из объявления, продавец предупредил о сроках хранения вещи на рынке в ячейке – до 20:00. Согласно статье 789 Гражданского кодекса по истечении обусловленного срока хранения поклажедатель обязан немедленно забрать свои вещи», – рассказала эксперт. И добавила:

«Если покупатель что-то забыл в камере хранения, рынок/магазин вправе после письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать забытую вещь в порядке, предусмотренном статьями 417-419 Кодекса. Сумма, вырученная от продажи, передается поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся хранителю».

«Изжили сами себя» – Жительница Борисова показала видео опустевшего городского рынка

Утилизация – это возможно?

«Продавец не может предусмотреть в правилах хранения условия, ухудшающие положение потребителя по сравнению с правами, установленными законодательством о защите прав потребителей. Такие условия будут признаны ничтожными на основании статьи 19 Закона о защите прав потребителей. Полагаю, правило магазина об „утилизации“ по истечении 20:00 не соответствует требованиям законодательства, поскольку значительно ухудшает положение потребителя по сравнению с нормами, установленными в Гражданском кодексе», – рассудила юрист.

И добавила, что рынку, как минимум, следует составить акт осмотра и описи по факту вскрытия ячейки, принять меры к поиску владельца вещей и предусмотреть достаточное время, чтобы потребитель смог забрать свои вещи».

Ранее Телеграф писал, что на рынок Беларуси в 2024 году изъявила желание прийти российская ювелирная сеть Adamas. На каких условиях и где решили разместиться?

В Беларусь решила прийти еще одна торговая сеть из РФ. Чем торгуют?