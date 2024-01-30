130 рублей за кило. На рынке под Минском появились медовые помидоры

Опубликовано: 30.01.2024 18:11 , Обновлено: 30.01.2024

Это фото – с рынка «Валерьяново» в Минском районе. Во всяком случае, так утверждает блогер Koko_by, который его выложил на своей станице в Телеграме. И подписал: «Экзотику подвезли». Цена для помидоров просто космическая – 130 рублей. Что ж это за сорт такой дорогущий?

На ценнике написано, что это помидоры сорта «Черри медовое» (Испания). И – название производителя: «Looye Honig Tomaten» (медовые помидоры Looye).

Интернет – в помощь. В Сети мы нашли такого производителя. Компания Looye Kwekers действительно существует и занимается овощеводством. Вот только не в Испании.

[info_b]Компания Looye Kwekers является голландским производителем помидоров и других овощей. Они специализируются на выращивании в теплицах с применением инновационных методов. Производственные мощности компании находятся в Нидерландах, в районе Вестланд (Westland), который известен как один из крупнейших регионов по производству овощей в мире.[/info_b]

К сожалению, блогер не сообщил, потратился ли он на покупку хотя бы одного «медового помидора», поэтому о вкусовых качествах нам ничего не известно. Но как бы то ни было, для сравнения: обычные помидоры – отечественные и привозные – в магазинах и на рынках Беларуси стоят немногим дороже «десятки» за кило. Исключение – сорт «черри», они в 2-4 раза дороже. Но никак не 130 рублей.

Ранее Телеграф рассказывал, какие ценники мы увидели на помидоры и огурцы в разных магазинах Беларуси.

Огурцы – до 8,65, помидоры – до 38,95 за кило. Как изменились цены на эти овощи в Беларуси за месяц и год?