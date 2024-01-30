"Изжили сами себя" – Жительница Борисова показала видео опустевшего городского рынка

🎥 Видео

Опубликовано: 30.01.2024 16:30 , Обновлено: 13.11.2024

Жительница Борисова показала в TikTok, как сейчас выглядит городской рынок - пустующие ряды, закрытые торговые точки, единичные продавцы и покупатели. В комментариях под видео, которое уже набрало более 156 тыс. просмотров, белорусы высказали своё видение того, с чем связана утрата интереса покупателей к рынкам.

Ещё недавно покупать на рынках было выгодно не только сезонные овощи и фрукты и фермерскую продукцию, но и одежду, обувь, товары для дома. Однако сейчас, как отметили комментаторы под видео “интернет сделал свое дело”, а рыночные торговцы “оживают, как класс”.

По словам пользователей соцсети, “конкуренты поджали хорошо” традиционные рынки: люди охотнее идут за покупками в интернет, заказывая те же товары через популярные маркетплейсы, такие как Wildberries, Ozon, AliExpress. По мнению некоторых зрителей, они “уничтожат скоро и магазины”.

“Убить 3 часа на рынке или выбрать на Wildberries за час и померить возле дома в 3 раза дешевле. Выбор очевиден”, - пояснил один из комментаторов.

Впрочем, некоторые поспорили с этим заявлением, отметив, что в отличие от онлайн-шоппинга на рынке или в торговом центре “хотя бы можно увидеть, что ты покупаешь”

“Иногда что-то нужно пощупать, померить. В интернете с этим сложнее, часто если придёт не то что нужно, лень возиться с возвратом”, - пояснил один из зрителей.

Однако, большинство комментаторов сошлось во мнении, что рынки сейчас “стали дорогие” и по цене проигрывают своим конкурентам из интернета. Впрочем, причины более высоких цен читатели называли разные - от “крахоборства” и “цен из головы” рыночных торговцев, до высоких ставок налогов для предпринимателей и снижения рентабельности бизнеса.

“Рынки изжили себя еще лет 15 назад, аренда+ налоги, размерную сетку постоянно пополнять, сам остаешься в пролете, проходила это”, - поделилась собственным опытом одна из зрительниц.

Впрочем, некоторые отметили, что те же продавцы, которые раньше торговали на рынке, сейчас сами ушли в интернет-торговлю, подстроившись под новые реалии.

Между тем, в TikTok-аккаунте myborisov, который публикует главным образом новости, связанные с Борисовом, появилось видео с местного рынка “Стадион”, авторы которого поспешили успокоить местных жителей и наглядно показали, что “всё на месте, все работают”. Впрочем, до конца не ясно, идёт ли речь о том же рынке, что и на предыдущем видео или всё же о разных торговых точках города.

Ситуацию на рынке “Стадион” описал один из предпринимателей, Владимир Ситников. По его словам, сейчас покупателей на рынке, действительно, меньше, но в “январе-феврале это обычная ситуация”.

“Люди большее количество своего семейного бюджета потратили на продукты, подарки к Новому году, на рождественские праздники”, - рассказал он, пояснив, что “торговля оживляется” традиционно с середины марта.

При этом конкуренцию со стороны интернет-маркетплейсов бизнесмен, которые занимается продажей обуви, не рассматривает как серьёзную проблему. По его словам, продавцам удаётся находить подходы, как привлечь к себе покупателей - снижая цену, расширяя ассортимент и так далее.

“Рынок потому и рынок (в глобальном смысле) что он - саморегулирующаяся вещь. Рынок, был есть и будет”, - резюмировал предприниматель.

Ранее Телеграф сообщил, кому из белорусских предпринимателей в этом году увеличили подоходный налог — с 20% до 30%. Новые ставки предусмотрены в поправках Налоговому кодексу Республики Беларусь.

В Беларуси подняли ставки налогов. В МНС рассказали, кому из белорусов придется заплатить больше, а кому — меньше