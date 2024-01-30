"Изжили сами себя" – Жительница Борисова показала видео опустевшего городского рынка
Жительница Борисова показала в TikTok, как сейчас выглядит городской рынок - пустующие ряды, закрытые торговые точки, единичные продавцы и покупатели. В комментариях под видео, которое уже набрало более 156 тыс. просмотров, белорусы высказали своё видение того, с чем связана утрата интереса покупателей к рынкам.
Ещё недавно покупать на рынках было выгодно не только сезонные овощи и фрукты и фермерскую продукцию, но и одежду, обувь, товары для дома. Однако сейчас, как отметили комментаторы под видео “интернет сделал свое дело”, а рыночные торговцы “оживают, как класс”.
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По словам пользователей соцсети, “конкуренты поджали хорошо” традиционные рынки: люди охотнее идут за покупками в интернет, заказывая те же товары через популярные маркетплейсы, такие как Wildberries, Ozon, AliExpress. По мнению некоторых зрителей, они “уничтожат скоро и магазины”.
“Убить 3 часа на рынке или выбрать на Wildberries за час и померить возле дома в 3 раза дешевле. Выбор очевиден”, - пояснил один из комментаторов.
Впрочем, некоторые поспорили с этим заявлением, отметив, что в отличие от онлайн-шоппинга на рынке или в торговом центре “хотя бы можно увидеть, что ты покупаешь”
“Иногда что-то нужно пощупать, померить. В интернете с этим сложнее, часто если придёт не то что нужно, лень возиться с возвратом”, - пояснил один из зрителей.
Однако, большинство комментаторов сошлось во мнении, что рынки сейчас “стали дорогие” и по цене проигрывают своим конкурентам из интернета. Впрочем, причины более высоких цен читатели называли разные - от “крахоборства” и “цен из головы” рыночных торговцев, до высоких ставок налогов для предпринимателей и снижения рентабельности бизнеса.
“Рынки изжили себя еще лет 15 назад, аренда+ налоги, размерную сетку постоянно пополнять, сам остаешься в пролете, проходила это”, - поделилась собственным опытом одна из зрительниц.
Впрочем, некоторые отметили, что те же продавцы, которые раньше торговали на рынке, сейчас сами ушли в интернет-торговлю, подстроившись под новые реалии.
Между тем, в TikTok-аккаунте myborisov, который публикует главным образом новости, связанные с Борисовом, появилось видео с местного рынка “Стадион”, авторы которого поспешили успокоить местных жителей и наглядно показали, что “всё на месте, все работают”. Впрочем, до конца не ясно, идёт ли речь о том же рынке, что и на предыдущем видео или всё же о разных торговых точках города.
[link href=“https://www.tiktok.com/@myborisov?refer=embed” title=“@myborisov” target=“_blank” rel=“noopener”] @myborisov [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83?refer=embed” title=“купитьодежду” target=“_blank” rel=“noopener”] #купитьодежду [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5?refer=embed” title=“рынокнастиле” target=“_blank” rel=“noopener”] #рынокнастиле [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F?refer=embed” title=“торговля” target=“_blank” rel=“noopener”] #торговля [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81?refer=embed” title=“беларусьсейчас” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусьсейчас [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F?refer=embed” title=“новостисегодня” target=“_blank” rel=“noopener”] #новостисегодня [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F2024?refer=embed” title=“новостисегодня2024” target=“_blank” rel=“noopener”] #новостисегодня2024 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/myborisov?refer=embed” title=“myborisov” target=“_blank” rel=“noopener”] #myborisov [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0?refer=embed” title=“новостиборисова” target=“blank” rel=“noopener”] #новостиборисова [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“борисов_беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #борисов_беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2?refer=embed” title=“борисов” target=“_blank” rel=“noopener”] #борисов [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD?refer=embed” title=“борисоврынокстадион” target=“_blank” rel=“noopener”] #борисоврынокстадион [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD?refer=embed” title=“стадион” target=“_blank” rel=“noopener”] #стадион [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA?refer=embed” title=“рынок” target=“_blank” rel=“noopener”] #рынок [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8?refer=embed” title=“предприниматели” target=“_blank” rel=“noopener”] #предприниматели [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%82?refer=embed” title=“предпринимателипоймут” target=“_blank” rel=“noopener”] #предпринимателипоймут [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?refer=embed” title=“предпринимательство” target=“_blank” rel=“noopener”] #предпринимательство [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7329862570255371014?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - MyBorisov” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - MyBorisov [/link]
Ситуацию на рынке “Стадион” описал один из предпринимателей, Владимир Ситников. По его словам, сейчас покупателей на рынке, действительно, меньше, но в “январе-феврале это обычная ситуация”.
“Люди большее количество своего семейного бюджета потратили на продукты, подарки к Новому году, на рождественские праздники”, - рассказал он, пояснив, что “торговля оживляется” традиционно с середины марта.
При этом конкуренцию со стороны интернет-маркетплейсов бизнесмен, которые занимается продажей обуви, не рассматривает как серьёзную проблему. По его словам, продавцам удаётся находить подходы, как привлечь к себе покупателей - снижая цену, расширяя ассортимент и так далее.
“Рынок потому и рынок (в глобальном смысле) что он - саморегулирующаяся вещь. Рынок, был есть и будет”, - резюмировал предприниматель.
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